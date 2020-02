Sehnde

Die Kommunalaufsicht der Region Hannover hat den diesjährigen Haushalt der Stadt Sehnde genehmigt – obwohl dieser ein Defizit von rund 6,5 Millionen Euro ausweist und damit das größte, das Sehnde je hatte, wie es Kämmerer Peter Wissmann bezeichnete. Entscheidend besser wird es auch in absehbarer Zeit nicht. In den folgenden drei Jahren werde das Defizit durchschnittlich rund 4,3 Millionen Euro betragen. „Daraus ist festzustellen, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Stadt Sehnde nicht als gegeben angesehen werden kann“, heißt es wörtlich in der Stellungnahme der Kommunalaufsicht.

Dennoch gilt der Haushalt in diesem Jahr als ausgeglichen, weil die Stadt das Defizit mit Rücklagen verrechnen kann. „Trotzdem stufe ich die finanzielle Lage der Stadt Sehnde durchaus kritisch ein“, schreibt Prüfer Andreas Kranz. Er erwarte, dass sich die Stadt und der Rat bei der mittelfristigen Finanzplanung kritisch mit der Einnahme- und Ausgabesituation auseinandersetzten.

Auch Kredite sind genehmigt

Gleichzeitig hat die Kommunalaufsicht eine Kreditermächtigung in Höhe von knapp 11,3 Millionen Euro genehmigt, obwohl sie die ordentliche Tilgung um mehr als 10 Millionen Euro übersteige und zur Neuverschuldung führe – ebenso wie in den beiden nächsten Jahren. Die Genehmigung sei dennoch erteilt worden, weil es sich bei den geplanten Investitionen fast ausschließlich um Pflichtaufgaben in den Bereichen Feuerschutz, Kindertagesstätten und Schulen sowie um notwendige Ausgaben für die Infrastruktur handele. Auch die Verpflichtungsermächtigungen, also der Vorgriff auf Ausgaben in späteren Haushaltsjahren, in Höhe von rund 34,5 Millionen Euro ist genehmigt worden.

Noch offen sind dagegen die beiden neuen Stellen im Fachdienst Gebäudewirtschaft, die im Stellenplan für dieses Jahr ausgewiesen sind. Für diese muss die Stadt der Kommunalaufsicht noch Arbeitsplatzbeschreibungen- und Bewertungen vorlegen, bevor Mitarbeiter eingestellt werden dürfen.

Lesen Sie auch

Von Oliver Kühn