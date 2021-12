Sehnde

Vor einem Jahr war die Hoffnung noch groß – doch auch in diesem Jahr wird es in Sehnde kein Feuerwerk an Silvester geben. So hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser nicht nur den Verkauf von Böllern und Raketen deutschlandweit verboten, die Region Hannover hat aus Infektionsschutzgründen in ihrer Allgemeinverfügung ein Feuerwerksverbot für die Silvesternacht an ausgewählten Orten, Straßen und Plätzen in Sehnde ausgesprochen. Und die Stadt appelliert an alle Einwohnerinnen und Einwohner, auch auf ein Feuerwerk in privatem Rahmen zu verzichten, um eine mögliche Infektionsgefahr durch Ansammlungen von Menschen oder größeren Gruppen zu minimieren.

Das Böllerverbot für die Silvesternacht gilt von 21 Uhr abends bis 7 Uhr morgens auf belebten öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen – selbst das Mitführen von Feuerwerk in diesen Bereichen ist verboten. Dazu zählen pyrotechnische Gegenständen der Kategorie F2. Das sind klassische Silvester-Feuerwerkskörper, die nur im Freien verwendet werden und nur an Personen ab 18 Jahren abgegeben werden dürfen. Kleinstfeuerwerk wie Knallerbsen und Wunderkerzen sind dagegen nach Angaben der Region nach wie vor erlaubt. 14 der 21 Regionskommunen haben wie auch Sehnde solche Zonen für die Allgemeinverfügung gemeldet.

Verbotszone in Kernstadt und Rethmar

Bei Silvesterknallereien würden jedes Jahr zahlreiche Menschen zum Teil schwer verletzt, argumentiert die Stadt – was gerade in diesen angespannten Corona-Zeiten eine zusätzliche Belastung für die Rettungsdienste, Krankenhäuser und nicht zuletzt auch für die Stadtfeuerwehr Sehnde sei. „In unser aller Interesse sollte in dieser Phase der Corona-Pandemie jeder vermeidbare Kontakt dieser Personen zu Dritten unterbleiben“, heißt es wörtlich auf der Homepage.

Für die Stadt Sehnde gibt es zwei Böllerverbotszonen.

Einmal im Ortskern von Rethmar im Bereich der Gutsstraße bis zur Schäferei beziehungsweise der B 65 sowie die Poststraße bis zur B 65.

In der Kernstadt gibt es vier Bereiche rund um die Mittelstraße: Östlich der Mittelstraße bis zur Bachstraße, Fimbergstraße, Am Ladeholz 2-14, Kanalstraße bis Gretenberger Straße sowie das Ladeholz. Zudem südlich der Mittelstraße bis Kurze Straße, Gretenberger Straße/Ecke Kanalstraße sowie die Vorsteher-Rust-Straße. Böllern ist auch westlich der Mittelstraße bis zur Bahnlinie sowie der Bereich Papenholz rund um den Schwarzen Weg bis zur B 65 und von der dortigen Bahnstrecke bis zur Waldstraße verboten. Nördlich der Mittelstraße gilt das Verbot bis zum Kurt-Lau-Weg im Neubaugebiet Maschwiesen und weiter bis zur Straße Im Nordfelde und der Paula-Königheim-Straße 14-21.

Auch das Kaufen vorn Feuerwerk ist in diesem Jahr verboten. Quelle: Christophe Gateau/dpa

100 Meter Abstand zu Einrichtungen

Generell gilt, dass das Abbrennen von Feuerwerk in unmittelbarer Nähe von Altenheimen, Kinderheimen, Kirchen, Krankenhäusern sowie Reetdach- und Fachwerkhäusern verboten ist. Die Stadt empfiehlt einen Mindestabstand von 100 Metern. Auch in der Nähe von Gewerbegebieten, in denen gefährliche Stoffe lagern könnten, von Sammelunterkünften wie Flüchtlingsheimen, Tankstellen und Tierheimen sowie von Tierställen sei Rücksichtnahme geboten, appelliert die Stadt.

Händler dürfen ihren Kunden auch keine Feuerwerkskörper überlassen, unabhängig vom Vertriebsweg oder Datum des Kaufvertrages. Damit dürften auch bereits getätigte Onlinebestellungen nicht mehr an den Endkunden ausgeliefert werden. „Das Böllerverbot ist ein aktiver Beitrag zum Infektionsschutz und hilft hoffentlich, die Welle, die mit der Omikron-Variante auf uns zurollt, abzumildern“, sagt Regionspräsident Steffen Krach (SPD).

Von Oliver Kühn