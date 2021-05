Rethmar

Das Regional-Museum Sehnde auf dem Gutshof in Rethmar öffnet nach fast siebenmonatiger Corona-Zwangspause am Pfingstsonntag, 23. Mai, erstmals wieder. Zuletzt hatte das Haus am 31. Oktober geöffnet. Bis dahin war die Sonderausstellung „Schule im Wandel der Zeit“ gerade einmal sechs Wochen zu sehen gewesen. Nun wird die Schau bis Ende Juli fortgesetzt.

Besucher können sich dort über 230 Jahre Schulgeschichte informieren. Museumsleiter Erhard Niemann, Roswitha Langusch und Horst Wöhler haben das Erdgeschoss dafür in ein Klassenzimmer aus vergangenen Zeiten verwandelt. Unter den Exponaten befinden sich alte Tintenfässer und Schreibutensilien, Ranzen und Schulbänke. Das älteste Stück ist ein Erlass des Königs von Hannover aus dem Jahr 1736, der Schüler anweist, in der Schule zu erscheinen und nicht etwa auf dem Bauernhof zu arbeiten.

Schau zeigt alte Griffel, Pulte und Klassenbücher

Wöhler zeigt in der Schau unter anderem Kleidung, die er in seiner Schulzeit 1957 selbst getragen hat. Langusch stellt neben ihrem alten Schulranzen und dem Poesiealbum aus der Grundschule auch historisches Kinderspielzeug aus. Von ehemaligen Lehrern sind zudem alte Griffel, Holzpulte und Klassenbücher zu sehen. Andere Exponate stammen aus dem Stadtarchiv und der Heimatstube Höver.

Die Ausstellung ist sonntags und an Feiertagen von 14.30 bis 17.30 Uhr unter strengen Hygienevorgaben geöffnet. Es gelten Abstandsregeln und Maskenpflicht. Besucher müssen nachweisen, dass sie vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Führungen finden derzeit nicht statt.

Von Katja Eggers