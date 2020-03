Rethmar

Dass es bei einer Ausstellungseröffnung im Regional-Museum Sehnde in Rethmar alkoholische Getränke im Ausschank gibt, ist vermutlich ein Novum. Aber das Thema der Schau bot sich am Sonntagnachmittag einfach an: „Broyhan – Biergeschichte im Raum Hannover“ heißt die Sonderausstellung, die seit dem Wochenende zu sehen ist. Die Idee dazu hat etwas mit der Hofbrauerei zu tun, die der Gutshof Rethmar nur wenige Meter vom Museum entfernt betreibt. Dort ist die alte hannöversche Marke Broyhan aus dem Jahr 1526 vor zwei Jahren wiederbelebt worden, nachdem sie lange Jahre in der Versenkung verschwunden war. „Das hat mich bewogen, mich mit dem Thema zu beschäftigen“, sagte Ausstellungsmacher Bernd Reitemeyer.

Michael Strecker (von links), Bernd Reitemeyer und Lorenz Kurz haben die Ausstellung über das hannoversche Bier konzipiert und bestückt. Quelle: Michael Schütz

Vielfalt wieder entdecken

Der Lehrter, der eigentlich aus dem benachbarten Dolgen stammt, sieht die Zusammenstellung durchaus in einer Linie mit der ersten Ausstellung, die er vor drei Jahren für das Regional-Museum konzipiert hat. Damals ging es um alte, seltene oder verschwundene Saaten. „Jetzt sind es Bierstile, die durch die Industrialisierung verschwunden sind.“ In beiden Fällen sei die Vielfalt verloren gegangen.

Dass die meisten der unter Fachleuten Stil genannten Biersorten in den vergangenen Jahren durch kleine handwerkliche Brauereien wiedererstanden sind, sei eine Entwicklung, die in den USA begonnen habe, erklärte Biersommelier Christoph Digwa von der Hofbrauerei des Gutshofs. „Nur das hannöversche Broyhan hat es noch nicht gegeben.“ Also hat sich seine Brauerei an die Neuentwicklung dieser alten Sorte gemacht. Die Besucher konnten das Ergebnis direkt im Museum verkosten, begleitet von einem Brot, das mit dem aus der Bierherstellung übrig gebliebenen Treber, den Rückständen des Braumalzes, gebacken wurde.

Die altehrwürdige Kaiserbrauerei aus Ricklingen kommt auch in der Ausstellung vor. Quelle: Michael Schütz

Nachbarn kommen mit

Zur Ausstellungseröffnung war auch politische Prominenz gekommen, denn die Bundestagsabgeordnete Maria Flachsbarth ließ es sich nicht nehmen, aus Bemerode nach Rethmar zu fahren. „Wie beliebt das Thema ist, können Sie daran sehen, dass mein Mann und unsere Nachbarn mitgekommen sind“, sagte die Christdemokratin zur Erheiterung der Besucher.

Das Herrenhäuser Bier ist heute noch im hannoverschen Raum beliebt. Quelle: Michael Schütz

Craft-Biere sind in einer Vitrine zu sehen

Unter großem Andrang konnten sich die Besucher danach die Objekte ansehen, die Reitemeyer und seine Mitstreiter Michael Strecker aus Wennigsen, Lorenz Kurz aus Anderten und Klaus Reimers aus Vöhrum zusammengetragen haben. Erinnert wird dabei an die alte Marke Scheele aus Anderten, die es bis 1955 gab, oder an das hannoversche Kaiserbräu. Aber auch Herrenhäuser und Härke sind vertreten. Eine große Vitrine zeigt Beispiele heutiger Craft-Biere, die die alte Vielfalt der Bierstile in den vorigen zehn Jahren wieder aufgenommen haben.

In Vitrinen zeigt die Ausstellung die heutige Vielfalt der Craft-Biere. Quelle: Michael Schütz

Die Ausstellung ist noch bis Sonntag, 28. Juni, zu sehen. Das Regional-Museum Sehnde auf dem Gutshof Rethmar ist immer sonn- und feiertags von 14.30 bis 17.30 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung unter Telefon (0 51 38) 98 51 geöffnet. Der Eintritt ist frei.

