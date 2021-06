Die Geschichte des Regional-Museums Sehnde auf dem Gutshof Rethmar ist eine vergleichsweise kurze. Eröffnet wurde das Haus im Jahr 2006. Zuvor hatte es über Jahrzehnte hinweg Bestrebungen gegeben, die Sehnder Ortshistorie zu sammeln und auszustellen. Den größten Impuls in dieser Richtung kam von der Sehnder Ortsgruppe des Heimatbundes Niedersachsen. Diverse Vorstöße, die deren damaliger Vorsitzender Adolf Thölke unternahm, verliefen aber im Sande.

Erst 1999 nahm die Entwicklung Fahrt auf. Damals kaufte der Unternehmer Rainer Digwa den Gutshof Rethmar und war bereit, einem Heimatmuseum Räumlichkeiten zu überlassen. Thölkes Nachfolger beim Heimatbund, Heinz-Siegfried Strelow, der damalige Sehnder Stadtdirektor Dietrich Vollbrecht und der Sehnder Karl-Heinz Schönrock gingen ans Werk, das Museum im ehemaligen Pferdestall des Gutshofs einzurichten, indem sie 2001 den Trägerverein gründeten. Der erste Vorsitzende hieß Dieter Borsum.

Zu dieser Zeit war allerdings noch nicht an einen Einzug in Rethmar zu denken, sodass Zwischenlösungen gefunden werden mussten. So hatten der Verein und seine Sammlung provisorische Standorte in einem ehemaligen Sehnder Supermarkt an der Mittelstraße und, nach dessen Abriss, in zwei städtischen Räumen in Ilten an der Hindenburgstraße. Erst im Jahr 2006 wurde das Museum in Rethmar offiziell eröffnet. Kurioserweise gab es aber dort bereits 2004 am Regionsentdeckertag eine Ausstellung über die Feuerwehr, die mitten auf einer Baustelle zu sehen war.

Heute bietet das Regional-Museum zudem eine Art Trauzimmer im Obergeschoss, in dem jährlich bis zu 15 Eheschließungen stattfinden.