Rethmar

Das Erstaunen war überall zu bemerken am Sonnabend im Theater im Kornspeicher auf dem Gutshof Rethmar. Ob an den Tischen oder in den Reden am Podium – die rund 200 Gäste im Kornspeicher mussten sich erst wieder daran gewöhnen, bei stark gesunkenen Corona-Zahlen an einer gemeinsamen Feier in größerem Rahmen in einem Saal teilnehmen zu können. „Wir freuen uns, dass wir wieder beisammen sein können“, fasste die Bundes- und Europaministerin der Landesregierung, Birgit Honé (SPD), das Gefühl in Worte. Die Sozialdemokratin aus Wehmingen hatte es sich nicht nehmen lassen, beim  Jubiläum zum 20-jährigen Bestehens des Regional-Museums Sehnde vorbeizuschauen.

Zeichen gelockerter Corona-Regeln: Rund 200 Gäste feiern im Theater im Kornspeicher das Museumsjubiläum. Quelle: Michael Schütz

Welfenspross bleibt in Göttingen

Zum 20. Geburtstag des ebenfalls auf dem Gutshof beheimateten Museums konnte Erhard Niemann, Chef des Trägervereins, viele Gäste begrüßen, darunter auch den Burgdorfer Europaabgeordneten Bernd Lange (SPD). Verzichten musste die Feier allerdings auf den allseits erwarteten Welfenspross Heinrich Prinz von Hannover. Der jüngere Bruder des derzeitigen Welfenoberhaupts, Ernst-August Prinz von Hannover, ist selbst Historiker und schon gelegentlich Gast auf den Gutshof gewesen. „Heute Mittag hat er bei mir angerufen und mir mitgeteilt, dass er es nicht schafft“, sagte Niemann seinen Gästen. So musste die Feier ohne den Göttinger und damit ohne den Hauch des früheren hannoverschen Herrscherhauses auskommen.

Anfänge in einem ehemaligen Supermarkt

Ein Blick in die Geschichte steht bei einem Jubiläum naturgemäß im Mittelpunkt. Deswegen übernahm Heinz-Siegfried Strelow, Vorsitzender des Heimatbundes Niedersachsen, die Aufgabe, auf die zwei Jahrzehnte des Vereins und insbesondere deren Anfänge zurückzublicken. Der Sehnder erinnerte an den Ideengeber des Museums, den bereits verstorbenen Adolf Thölke, und daran, dass der Verein seine ersten Artefakte anfangs im Gebäude eines ehemaligen Supermarktes in der Kernstadt zeigen musste. Erst beim Kauf des Gutshofareals durch den Rethmarer Unternehmer Rainer Digwa ergab sich die Gelegenheit, ein eigenes Museum im ehemaligen Pferdestall des Guts einzurichten.

Besonderes Augenmerk legte Strelow dabei nicht auf die bisher 30 Sonderausstellungen, sondern auch auf die besonderen Stücke des Museums, die die Geschichte der historischen Gebietskörperschaft des Großen Freien verdeutlichen. Vor allem deren historische Fahne aus dem Jahr 1863, die seit 2017 als Dauerleihgabe des Historischen Museums in der Ausstellung hängt, sei eine Zierde des Museums.

Gründer zu Ehrenmitgliedern ernannt

Mit Strelow, dem damaligen Stadtdirektor Dietrich Vollbrecht und dem Sehnder Karl-Heinz Schönrock ernannte Niemann drei Vereinsgründer zu Ehrenmitgliedern. Die stellvertretende Sehnder Bürgermeisterin Gisela Neuse (SPD) stellte aber auch Niemann selbst in den Vordergrund. „Sie lassen mit großen Einsatz und stets neuen Ideen Geschichte lebendig werden“, sagte sie lobend. Die wachsenden Mitglieder- und Besucherzahlen seien darauf zurückzuführen. „Der Erfolg des Museums ist auch der Ihre“, sagte Neuse an Niemann gewandt.

Die Gründer Dietrich Vollbrecht (von links), Karl-Heinz Schönrock und Heinz-Siegfried Strelow werden von Vereinschef Erhard Niemann zu Ehrenmitgliedern des Trägervereins ernannt. Quelle: Michael Schütz

Auf die einstigen Privilegien der Freien dürfen die Sehnder aber nicht mehr hoffen, meinte Ministerin Honé. Angesichts der seit 2016 produzierenden Brauerei auf dem Gutshof sagte sie augenzwinkernd: „Bei der Frage nach einer neuen Steuerbefreiung für Bier aus Sehnde kann ich leider gar nichts machen.“ Mit ihrem Kabinettskollegen und Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) sei da leider nicht zu spaßen.

Von Michael Schütz