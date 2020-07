Rethmar

Sie gelten als Urgesteine des Regional-Museums Sehnde und haben dem Museumsverein seit seiner Gründung im Jahr 2001 tatkräftig zur Seite gestanden: Dafür hat der Vorsitzende Erhard Niemann jetzt Margarete Harstick und Joachim Pohl zu Ehrenmitgliedern Nummer zwei und drei ernannt. Die Wirringerin und der Rethmarer nahmen die Urkunden und Blumensträuße aus den Händen von Niemann und seinem Stellvertreter Heinz-Siegfried Strelow vor dem Museum auf dem Gutshof Rethmar entgegen.

Niemann lobte Harsticks und Pohls „ruhige und besonnene Art“. Beide seien noch vom alten Schlag und hätten sich stets durch Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Ordentlichkeit ausgezeichnet. Harstick hatte das Museum von Beginn an als Kassenwartin unterstützt. „Wenn ich was im Verein mache, dann die Kasse – das habe ich damals gesagt“, erinnerte sich Harstick bei der Urkundenübergabe.

Harstick hat die Finanzen im Griff

Für die Finanzverwaltung brachte sie seinerzeit beste Voraussetzungen mit. Denn vor der Sehnder Gebietsreform war das auch ihre Aufgabe bei der Gemeinde und später auch bei der Stadt gewesen. Vor einigen Jahren hat Harstick ihren Posten im Verein jedoch aus Altersgründen niedergelegt. „Jetzt müssen auch mal die Jüngeren ran“, sagte die 82-Jährige augenzwinkernd.

Pohl ist im Museumsverein jahrelang Beisitzer gewesen. Dort ist er eigentlich immer eingesprungen, wenn gerade Not am Mann war. „Ich habe unter anderem beim Aufbau der Ausstellungen geholfen, Aufsicht geführt und sogar geputzt und Staub gesaugt, was ich zu Hause gar nicht gemacht habe“, erzählt der 84-Jährige und lacht. Da er selbst in Rethmar wohnt und einen Schlüssel fürs Museum hat, war Pohl auch stets derjenige, der am schnellsten vor Ort sein konnte. „Und sei es nur, um den Heizungsinstallateur für Reparaturen ins Haus zu lassen“, berichtet Pohl.

Pohl führt noch immer Sonntagsaufsicht

In den Museumsverein ist er seinerzeit eingetreten, weil ihn historische Themen interessieren. „Und so einen jungen Verein im Ort wollte ich auch gern unterstützen“, sagte Pohl. Sowohl er als auch Harstick gehören dem Museum immer noch an, obwohl ihre Aufgaben mittlerweile längst andere übernommen haben. So ganz ohne Pohl geht es aber anscheinend doch nicht – der 84-Jährige steht dem Regional-Museum vertretungsweise weiterhin noch für die Sonntagsaufsicht zur Verfügung. Denn den Schlüssel hat er immer noch.

Mit Harstick und Pohl hat das Regional-Museum Sehnde jetzt insgesamt drei Ehrenmitglieder. Zum ersten Ehrenmitglied der Vereinsgeschichte wurde am 29. März vergangenen Jahres Dieter Rose-Borsum gewählt.

Von Katja Eggers