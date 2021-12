Rethmar

Das Regional-Museum Sehnde in Rethmar hat seinen für Sonntag, 19. Dezember, geplanten Fackelumzug mit historischer Führung durch den Ort wegen der hohen Corona-Zahlen und den verschärften Kontaktregeln am Donnerstagabend nun doch abgesagt. Es sollte erst die dritte Veranstaltung dieser Art in den vergangenen acht Jahren sein. „Wir müssen uns auch an die Regeln halten“, sagt der Museumsvorsitzende Erhard Niemann.

Eigentlich sollte es vom Gutshof Rethmar an der ehemaligen Molkerei und der Kirche vorbei zum alten Feuerwehrgerätehaus bis zum Bundessortenamt und wieder zurück zum Museum gehen. Für Kinder sollte es eine kleine Überraschung vom Weihnachtsmann und am Schluss Glühwein für alle anderen geben.

Von Oliver Kühn