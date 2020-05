Rethmar

Aufatmen bei den Verantwortlichen des Regionalmuseums Sehnde: Dank der Lockerung der Corona-Bestimmungen kann der Schauraum im Gutshof Rethmar seine Türen wieder aufsperren. Erstmals wird das am Sonntag, 17. Mai, der Fall sein. Von da an werde das Museum an allen Sonn- und Feiertagen von 14.30 bis 17.30 Uhr geöffnet sein, teilt der Vorsitzende des Museumsvereins, Erhard Niemann, mit. „Ich hoffe, dass nach der Pause wegen der Pandemie nun noch viele Besucher kommen und sich die aktuelle Schau ansehen“, sagt er.

Diese beschäftigt sich ausführlich und anschaulich mit der Biergeschichte im Raum Hannover. Und weil die liebevoll aufbereiteten Exponate nun mehrere Wochen keine Betrachter hatten, wird die Ausstellung um zwei Monate verlängert. „Sonst hätte sich das Aufbauen ja gar nicht gelohnt“, meint Niemann. Er betont aber, dass für den Besuch im Museum Auflagen gelten. Die Gäste müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Der Vorsitzende selbst will aufpassen, dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig in dem Schauraum sind.

Eröffnung der Schau war am 1. März – kurz vor Corona

Die Sonderausstellung über den hannöverschen Gerstensaft war am 1. März eröffnet worden. Bernd Reitemeyer hatte dafür etliche Exponate zusammengetragen, die sich nicht allein auf die bekannten Biersorten aus Hannover beziehen, sondern auch auf längst geschlossene Brauereien. Schwerpunkt der Schau ist die Geschichte des Broyhan. Dieses hannöversche Bier, das seinen Ursprung im Jahr 1526 hatte und lange Zeit in der Versenkung verschwunden war, hatten die Verantwortlichen der Gutshofbrauerei in Rethmar erst vor zwei Jahren wieder neu auflegt.

Von Achim Gückel