Wassel/Bilm

Ein Umweltfrevel hat am Pfingstmontag zu einem Einsatz der Stadtfeuerwehr Sehnde geführt. Ein Spaziergänger hatte in Höhe der Mittellandkanalbrücke in Wassel zahlreiche Autoreifen im Wasser treiben sehen und die Polizei informiert. In einer ersten Meldung war von 30 Reifen die Rede. Die alarmierten Ortsfeuerwehren aus Wassel und Bilm sowie Spezialisten der Wasserrettung von der Tauchergruppe der Ortsfeuerwehr Sehnde erkundeten daraufhin den Mittellandkanal bis nach Bilm und entdeckten dabei weitere Reifen.

Einige der an der Böschung gestrandeten Pneus konnten die Einsatzkräfte aus dem Kanal ziehen. Eine Gefahr habe nicht bestanden, heißt es. Nach Angaben der Stadtfeuerwehr Sehnde wurden diese vermutlich illegal entsorgt und einfach ins Wasser geworfen. Das Wasserschifffahrtsamt Hannover will die restlichen Reifen am Dienstag mit einem Arbeitsboot bergen. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet. Erst vor rund einem Jahr hatten Unbekannte in Haimar über Ostern 20 Altreifen illegal in der Feldmark abgeladen.

Von Oliver Kühn