Sie kümmern sich um stinkende Toiletten, liegengelassenen Müll, verschmutzte Umkleidekabinen – doch von vielen wird ihr Einsatz als selbstverständlich oder gar nicht wahrgenommen: 50 Reinigungskräfte gehen jeden Tag in Sehnder Schulen, Kitas und Turnhallen, um die Einrichtungen wieder zum Glänzen zu bringen. Dafür hat sich die Stadt jetzt erstmals ganz offiziell bedankt und die 48 Damen und zwei Herren zu Kaffee und Kuchen in den Ratssaal eingeladen.

„Wir wollen uns einfach mal auf unkonventionelle Art bedanken“, sagte die Erste Stadträtin Bettina Conrady. „Sie arbeiten im Verborgenen, wenn andere meist schon Feierabend haben.“ Oder noch frühmorgens im Bett liegen. Dass die Arbeit der Sehnder Reinigungskräfte tadellos sei, habe die Region Hannover bei einer Hygieneprüfung attestiert: Alle Liegenschaften in Sehnde seien beanstandungsfrei – als einzige Kommune in der Region Hannover, freute sich Conrady: „Das ist ein tolles Ergebnis und nicht selbstverständlich.“

Die Reinigung in Sehnde ist weiblich: Nur zwei Männer machen in den Einrichtungen sauber. Quelle: Oliver Kühn

Rund 30 Reinigungskräfte der Firma Piepenbrock, die seit fünf Jahren die Sehnder Liegenschaften betreut, waren der Einladung gefolgt. Niederlassungsleiter Carsten Warneboldt war sichtlich angetan: „Solch ein Treffen ist bei unseren Kunden nicht üblich.“ Dass ihr täglicher Kampf gegen Unrat und Verschmutzungen einmal bei einer offiziellen Veranstaltung gewürdigt werde, findet Dagmar Thomas „supertoll“: „Das ist eine Wertschätzung unserer Arbeit“, sagt die 56-Jährige. „In den Objekten selbst bekommt man die oft nicht.“ In Amerika und Kanada gibt es dafür den Employee Appreciation Day, auf deutsch soviel wie Tag der Mitarbeiteranerkennung, der in diesem Jahr am 6. März gefeiert wird.

Rathaustoilette ist ein Spezialfall

Was sie bei ihrer Arbeit täglich erlebten, sei manchmal nicht zu glauben, sagt Frank Martin Woods, bei der Stadt für die Betreuung der Liegenschaften und die Hygiene zuständig. „Was man in der öffentlichen Rathaustoilette oft an Hinterlassenschaften findet, kann man kaum beschreiben“, meint der ehemalige Gebäudereiniger. Das kann Kevin Kinder, eine der beiden männlichen Reinigungskräfte, nur bestätigen. „Erwachsene sind oft schlimmer als die Kinder“, hat der 25-Jährige beobachtet, der in Horten, Kitas und auf dem Waldbad-Sportplatz sauber macht. Die Einladung der Stadt sei eine nette Geste: „So eine positive Rückmeldung motiviert uns.“

