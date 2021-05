Bolzum

Seit 2019 bietet eine Gruppe von Bastlern in Bolzum ein Reparatur-Café an – zumindest galt das bis ins vergangene Jahr hinein. „Corona hat uns dann ausgebremst“, sagt Herbert Deters-Eickemeyer, der Mitglied der Gruppe ist. Eigentlich finden die Sprechstunden für defekte Geräte im Gemeindehaus der Nicolai-Kirche am Mühlenberg statt. Wegen der Ansteckungsgefahr in der Pandemie hatte die Gruppe ihre Aktivitäten im vergangenem Sommer zunächst in den Garten verlegt. „Mit der kalten Jahreszeit ist das dann eingeschlafen.“ Bis jetzt, denn inzwischen hat sich die Gruppe eine kontaktlose Methode einfallen lassen, um das Reparatur-Café weiterzuführen. Eine Kiste im Hagebuttenweg 7 spielt dabei eine zentrale Rolle.

Deters-Eickemeyer hatte sich zur Verfügung gestellt, um die zu reparierenden Geräte entgegenzunehmen und wieder auszugeben. Dazu sollten die Kundinnen und Kunden die Geräte im Hagebuttenweg auf besagte Kiste legen, wo sie Deters-Eickemeyer dann einsammelt. „Bis ich dann eines der Geräte in der Kiste statt darauf gefunden habe.“ Da sei die Idee geboren worden, die Kiste als Übergangsort zu vereinbaren. Dort lägen sie geschützt und sicher, sagte der Hausherr.

Kiste ist für Anzündholz gedacht

Die Kiste stehe schon länger unter seinem Carport, erläutert der Bolzumer. „Da lagere ich sonst Anzündholz für den Kamin.“ Jetzt ist sie zweckentfremdet und mit dem Schild „Reparatur-Café“ versehen – auch wenn es dort keinen Kaffee gibt. Wer dort ein Gerät ablegt, sollte eine kurze Nachricht per Smartphone an die Rufnummer (01 71) 5 33 79 59 schicken und einen Zettel in die Kiste legen, was mit dem Gerät nicht stimmt. Kontaktdaten sollten ebenfalls auf dem Zettel hinterlassen werden. Nach der Reparatur werden die Kunden benachrichtigt.

Oliver Nicksch hat den Service bereits ausprobiert und zeigt sich angetan. Der Lühnder engagiert sich bei der Klimaschutzgruppe Algermissen und hatte in der Zeitung über das Reparatur-Café gelesen. Als in der Klimaschutzgruppe eine ähnliche Idee aufkam, habe er die Algermisser auf das Angebot im Nachbarort aufmerksam gemacht. „Das ist ja nicht weit“, plädierte er dafür, kurz über die Kreisgrenze zu fahren. „Da müssen wir doch nicht selbst etwas machen.“

Alles, was einen Stecker hat, wird angenommen

Nicksch habe bisher schon eine Heimkinoanlage und ein altes Radio in Ordnung bringen lassen. Jetzt übergibt er an der Kiste einen alten Massagesitz. Es sei besser, wenn das Leute mit Erfahrung reparierten, meinte er. „Sonst macht man eher noch mehr kaputt.“ Die Geräte aus Lühnde sind offenbar keine ungewöhnlichen Reparaturwünsche. „In der Kiste lagen schon ein Telefon, ein Drucker oder ein Rasenmäher“, sagt Deters-Eickemeyer. „Wir versuchen alles zu reparieren, was einen Stecker hat.“

Das Reparatur-Café gehört zum Klimaprojekt „Gutklima“, das der Dorfladen Bolzum und die Stadt Sehnde vor einigen Jahren im Dorf installiert haben. Das auf vier Jahre angelegte Förderprojekt ist auf nachhaltige und zukunftsfähige Dorfentwicklung ausgerichtet.

Reparatur-Café soll ins Klimazentrum einziehen

Nach der Corona-Zeit soll das Reparatur-Café in das geplante neue Klimazentrum einziehen, wie Frauke Lehrke von Gutklima erklärt. Standort ist an der Boltessemstraße gegenüber dem Dorfladen. Die geplante Eröffnung soll im Sommer 2022 sein. Zur Finanzierung muss der Rat Sehnde aber noch seine Zustimmung geben.

Von Michael Schütz