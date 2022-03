Rethmar

In Rethmar hat der Ortsrat als zweiter im Sehnder Stadtgebiet nach dem aus Ilten ein Konzept zur Pflege von Grünflächen verabschiedet. „Wir begrüßen eine naturnähere Pflege von Grünflächen, aber wollen auch ein ordentliches Ortsbild haben“, fasst Ortsbürgermeister Matthias Jäntsch (SPD) das Ergebnis der Sitzung zusammen. Der Plan sehe nicht für einzelne Flächen separate Regeln vor, sondern beschreibe vorwiegend grundlegende Regeln abhängig von der Art der Fläche.

Grundsätzlich steht laut Jäntsch in dem Konzept, dass die Stadt Wege, Plätze und Flächen achtmal im Jahr mähen und damit freihalten soll. Zudem soll sie die Löschwasserentnahmestellen am Mittellandkanal von Gehölzen frei halten. Auch Gräben sollen frei bleiben.

Mehr Wildwuchs zulassen

Der Rat der Stadt hatte im Jahr 2020 beschlossen, Grünflächen im Sinne der Artenvielfalt seltener zu mähen und mehr Wildwuchs zuzulassen. Der Naturschutzbund begrüßte den Vorstoß damals, viele Menschen übten aber Kritik – auch in Rethmar. Bürgermeister Olaf Kruse (SPD) hatte den Ortsrat in Rethmar im vergangenen Jahr aufgefordert, in seiner Novembersitzung Stellung zu beziehen. „Wir brauchten aber die komplette Expertise des Ortsrats“, sagt Jäntsch – deshalb hätten die Politikerinnen und Politiker erst Ende Februar darüber beraten.

Mindestens ein Meter gemähter Rasen neben Wegen

Das Konzept sieht vor, dass der Rasen links und rechts von Wegen auf mindestens einem Meter Breite achtmal jährlich gemäht werden soll. Wenn die Streifen neben den Wegen schmaler als zwei Meter sind, sollen sie komplett gemäht werden. Spielplätze, Sportplätze, der Schützen- und der Feuerwehrübungsplatz sollen nach Wunsch des Ortsrats intensiv gepflegt werden.

Im Rentnerpark soll die Stadt die Wege zum Jugendtreff und dem Fahrradständer achtmal im Jahr mähen, die übrige Fläche zweimal. Im Mehrgenerationenpark an der Triftstraße soll ein- bis zweimal jährlich gemulcht werden, und an der Ecke Gutstraße/Dorfstraße soll eine naturnahe Fläche für Insekten entstehen.

Stadt Sehnde soll Grünpflege auch dokumentieren

Der einstimmig verabschiedete Vorschlag geht nun an die Stadtverwaltung. Auch der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt könnte sich laut Jäntsch noch damit befassen. Wenn die Stadt die Grünflächen pflegt, soll sie ihre Arbeiten nach dem Willen des Ortsrats auch dokumentieren. Dann wolle der Ortsrat jährlich prüfen, ob sie die Aufgaben umgesetzt habe und ob das Konzept überarbeitet werden müsse. „Wir wollen miteinander im Dialog bleiben“, sagt Jäntsch.

Sicher lasse sich das bisherige Konzept noch verbessern – umsetzbar sei es aber. Im Ortsrat habe man sich darauf geeinigt, dass die Stadt Flächen höchstens achtmal jährlich mähen soll, zuvor habe das Gremium bis zu zehn Mahden diskutiert. Auch die Stadt habe in früheren Plänen teilweise höhere Frequenzen vorgesehen. „Das muss aber auch geleistet werden, jetzt haben wir ein gutes Maß gefunden“, sagt Jäntsch.

Ladesäule für Elektroautos soll an Sportplatz

Darüber hinaus beschäftigte sich der Ortsrat mit einem weiteren Umweltthema: Die Politikerinnen und Politiker forderten Stadt und Stadtwerke dazu auf, eine Ladesäule für Elektroautos im Bereich der Sporthalle und des Sportplatzes zu installieren. Die Säule soll vollständig aus Ökostrom der städtischen Tochterfirma Energieversorgung Sehnde (EVS) gespeist werden.

Der vorgesehene Standort sei durch den Sport- und Trainingsbetrieb sowie die angrenzenden Wohngebiete besonders geeignet. Anders als etwa Ilten und die Kernstadt habe Rethmar bewusst nur eine Ladesäule beantragt: „Wir wollen erstmal gucken, ob sie angenommen wird“, sagt Jäntsch.

Von Konstantin Klenke