Rethmar

Die Booster-Impfung haben jetzt 80 Feuerwehrleute der Ortsfeuerwehr Rethmar und Einsatzkräfte der Stadtfeuerwehr Sehnde erhalten: Dazu verwandelten Freiwillige und zwei Ärzte das Gerätehaus in Rethmar für einen Tag in eine temporäre Impfstation. Zuvor hatten sie einen Zeitplan mit Terminen organisiert, sodass es zu keinen Wartezeiten kam.

Großer logistischer Aufwand

Für die Aktion war nach Aussage von Tim Herrmann, Sprecher der Stadtfeuerwehr, einiges an logistischem Aufwand nötig. „Es mussten Tische zur Registrierung aufgebaut werden, in dem Impfraum wurde ein Beratungsgespräch angeboten, danach gab es den Piks und danach ging es in einem Warteraum bevor, man das Feuerwehrhaus wieder verlassen konnte“, beschreibt er das Procedere.

Rethmars stellvertretender Ortsbrandmeister Christian Huch betont, es sei wichtig, die freiwilligen Helfer und Helferinnen zu impfen. Feuerwehrleute wüssten nie, was auf sie zukomme, wenn sie alarmiert werden.

Feuerwehr unterstützt häufig Rettungsdienst

Immer häufiger wird die Feuerwehr seinen Angaben zufolge alarmiert, um den Rettungsdienst zu unterstützen, entweder als Tragehilfe für schwere Patienten oder um Personen aus Wohnungen aus dem Obergeschoß zu holen. „Gerade bei solchen nicht planbaren Einsätzen ist die Ansteckungsgefahr für die Helfer unter Umständen besonders groß“, sagt er.

Lob für die Impfaktion kam nicht nur von den Mitgliedern, sondern auch von Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse. Er würdigte die gute Organisation und Disziplin, zudem dankte er allen, die diese Aktion möglich gemacht hatten.

Von Antje Bismark