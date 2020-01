Rethmar

Noch immer kein neues Löschgruppenfahrzeug und zu wenige Lehrgänge für Nachwuchskräfte: Ortsbrandmeister Max Digwa fand bei der Jahresversammlung der Ortsfeuerwehr Rethmar auch kritische Worte. Freuen konnte er sich dagegen über die Mitgliederentwicklung. Mit vier Neuzugängen in der Einsatzabteilung hat die Ortsfeuerwehr jetzt 292 Mitglieder, davon alleine 72 in der Altersabteilung – damit liegt Rethmar mit an der Spitze in der gesamten Stadtfeuerwehr Sehnde.

Enttäuschung über Bund

Die Enttäuschung darüber, dass es immer noch keine Zuweisung für ein neues Löschgruppenfahrzeug im Rahmen des Katastrophenschutzes für den Bund gibt, konnte Digwa nicht verbergen. Solch ein Fahrzeug werde in Rethmar dringend benötigt, zum Glück habe das derzeitige noch einmal eine TÜV-Plakette bekommen. „Die Mitglieder der Ortsfeuerwehr stellen dem Bund seit den Fünfzigerjahren Personal zur Verfügung, das muss man auch einmal wertschätzen“, sagte Digwa.

Im Juni musste die Ortsfeuerwehr Rethmar nach einem Unwetter zu einer überschwemmten Straße ausrücken. Quelle: Stadtfeuerwehr Sehnde

Mahnende Worte richtete Digwa, einer der jüngsten Ortsbrandmeister Sehndes, auch an die Lehrgangsverteilung auf Regionsebene. Um die jungen Mitglieder zu motivieren, würden immer mehr technische Lehrgänge benötigt. Für dieses Jahr seien der Ortsfeuerwehr aber nur vier solcher Lehrgänge zugewiesen worden, bemängelte Digwa: „Das reicht nicht aus.“ Auch wenn das vergangene Jahr mit 24 Alarmierungen vergleichsweise ruhig gewesen sei. Darunter waren außer sechs Einsätzen bei Feuern zwei Brandsicherheitswachen, zehn technische Hilfeleistungen, zwei Fehlalarme sowie vier Einsätze zur Unterstützung der Einsatzleitung.

Jugendfeuerwehr ist starke Truppe

Mit der Situation bei der Jugendfeuerwehr zeigte sich Jugendfeuerwehrwart Jannik Freitag durchaus zufrieden – obwohl die Abteilung im vergangenen Jahr vier Mitglieder an die Einsatzabteilung abgegeben habe. 26 Kräfte seien immer noch eine starke Truppe. Das achtköpfige Betreuerteam habe 65 Dienste mit insgesamt 1500 Stunden organisiert. Sein Stellvertreter Nicholas Berndt hat zudem das Ehrenzeichen der Deutschen Jugendfeuerwehr erhalten. Die Ausbildung von der Pike auf zahle sich aus: Beim Bundeswettkampf belegte die Jugendfeuerwehr den 1. und 2. Platz, beim Regionsentscheid den 4. Platz unter 51 gestarteten Gruppen.

Auch Beförderungen standen an. Ortsbrandmeister Digwa ernannte Niklas Weise, Lennart Hüsich, Lorenz Jux, Eric Pecher, Nina Graumüller und Felix Lesch zu Feuerwehrmännern- und frauen sowie Stephan Digwa, Erik Bertram, Matthias Digwa und Jonas Bertram zu Oberfeuerwehrmännern. Ferner wurden Diana Gan und Sarah Rebig zu Hauptfeuerwehrfrauen sowie Laurent-Ole Jakuszeit zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Jannig Freitag konnte sich über die Ernennung zum Löschmeister durch Stadtbrandmeister Jochen Köpfer freuen.

Kruse : Einsatzkräfte werden verbal und körperlich attackiert

Darüber hinaus erhielten Heinrich Hüsich und Dirk Sohnemann das niedersächsische Ehrenzeichen für ihre 40-jährige aktive Mitgliedschaft in der Ortsfeuerwehr Rethmar. Lothar Adamowski erhielt für 40-jährige fördernde Mitgliedschaft eine Urkunde und Matthias Jäntsch für 25 Jahre. Für seine 40-jährige Mitgliedschaft im Landesfeuerwehrverband wurde Willi Feuerhahn geehrt. Bürgermeister Olaf Kruse erinnerte an die derzeitige gesellschaftliche Situation, in der Einsatzkräfte immer öfter verbal und körperlich attackiert würden. In Sehnde waren im vergangenen Jahr Feuerwehrleute beleidigt worden, einem wurde vor die Füße gespuckt. „Die Feuerwehr leistet einen großen Beitrag zum Vertrauen in die Gesellschaft“, sagte Kruse.

Lesen Sie auch

Von Oliver Kühn