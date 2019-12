Sehnde

Jede dritte Frau hat in ihrem Leben mindestens einmal gewalttätige Übergriffe erlebt – etwa die Hälfte der Betroffenen durch aktuelle oder frühere Partner. Häusliche Gewalt kann sowohl psychisch als auch körperlich ausgeübt werden und kommt in allen sozialen Schichten vor, unabhängig von Bildung und Herkunft.

Um das Bewusstsein für dieses Thema noch einmal zu erhöhen, haben Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse und die Gleichstellungsbeauftragte Jennifer Glandorf beim Wintermarkt des Rewe-Marktes zusammen mit Franziska Burbulla von der Koordinierungs- und Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt der AWO sowie Lydia Pfeiffer vom AWO-Frauenhaus über häusliche Gewalt informiert und Tüten mit Glückskeksen und Informationsmaterial verteilt.

140.000 Opfer von häuslicher Gewalt

Bei der Aktion kamen am Ende 600 Euro zusammen. Der Erlös ist nun für das AWO-Frauenhaus bestimmt. „Der Schutz von Frauen vor Gewalt ist mir und meinem Team ein wichtiges Anliegen“, betonte Marktleiter Sascha Ullah. Es sei wichtig, die Menschen für das Thema zu sensibilisieren.

Beim Wintermarkt gab es daher Hintergrundinformationen. Kunden erfuhren etwa, dass es im Jahr 2017 in Deutschland rund 140.000 Opfer von häuslicher Gewalt gegeben hat und laut Bundeskriminalamt 147 Frauen durch ihren Partner oder Ex-Partner getötet wurden. Darüber hinaus wurden beim Wintermarkt Kontaktdaten verteilt.

Betroffene können sich unter Telefon (0 51 32) 82 34 34 etwa an die AWO-Frauenberatungsstelle in Lehrte wenden. Die AWO-Koordinierungs- und Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt ist unter Telefon (05 11) 21 97 81 92 erreichbar. Das AWO-Frauenhaus hat die Telefonnummer (05 11) 22 11 02. Betroffene können aber auch die Nummer (0 80 00) 11 60 16 des Hilfetelefons wählen oder sich unter der Telefonnummer 110 an die Polizei wenden

Lesen Sie auch

Von Katja Eggers