Wie ein gelbes Meer inmitten grüner Natur vor blauem Himmel mit weißen Wölkchen: Wer derzeit einen Spaziergang am Billerbach entlang durch die Feldmark in Richtung Vorwerk Neuloh macht, kann sich an diesem Anblick erfreuen. Westlich des Wäldchens Neuloh hat das Unternehmen Natureno – eine Betriebsgemeinschaft dreier Landwirte aus Rethmar – 36 Hektar mit Sonnenblumen bepflanzt – als Alternativfrucht für die Zuckerrübe, weil sie weniger Wasser braucht und damit dem Klimawandel besser widerstehen kann. Und weil sie Wildbienen, Hummeln und Co. Lebensraum bietet und damit auch etwas gegen das Insektensterben tut.

Schon Anfragen von Imkern

Die Sonnenblumen dienen auch als Lebensraum für Wildbienen, Hummeln und Co. Quelle: Oliver Kühn

„Wir betreten damit Neuland und machen das das erste Mal“, sagt Landwirt Ludwig Block-Grupe. „Mal gucken, was es bringt.“ Ende September oder Anfang Oktober wolle man aus den Pflanzen die Sonnenblumenkerne ernten, um daraus Speiseöl und anderes zu gewinnen. Denn durch den Verfall der Zuckerpreise habe die Zuckerrübe an Attraktivität verloren. Zudem habe man eine Blattfrucht für die Fruchtfolge gebraucht. Das riesige Feld diene auch als Bienenwiese und setze damit ein Zeichen gegen das Insektensterben. Das ist offenbar auch für andere Naturfreunde interessant. „Ich habe schon sechs Anfragen von Imkern“, verdeutlicht der 52-Jährige.

Darüber hinaus reagieren die Landwirte nach eigenen Angaben auch auf den Klimawandel. Früher seien Sonnenblumen erst ab der Main-Linie angepflanzt worden. Ihr Vorteil sei, dass sie weniger Wasser als etwa Getreide brauchten. Sie seien deshalb als Alternativfrucht auf sandigen Böden wie auf diesem Teil von Neuloh interessant, sagt Block-Grupe. Denn seit drei Jahren gebe es immer weniger Regen, gerade in der wichtigen Wachstumsperiode von März bis Juni. Somit sei die ganze Aktion eine „Win-win-Situation“, resümiert der Rethmarer Landwirt.

Der Betrieb Vorwerk Neuloh liegt weitab der Bebauung mitten in der Landschaft. Quelle: Oliver Kühn

Ernte mit dem Mähdrescher

Darüber hinaus sei es eine „sympathische Frucht“, wie Ralf Musial sagt. Der Chef des Unternehmens für landwirtschaftliche Dienstleistungen aus Evern wird die Sonnenblumen im Herbst mithilfe seiner Tochter Katharina ernten – und das könne er gut mit seinen vorhandenen Maschinen erledigen. In diesem Fall ist das ein Mähdrescher, der die Pflanzenköpfe in etwas 80 Zentimetern Höhe abschneidet. Wie Block-Grupe bestätigt der 56-Jährige, dass die Rübenernte auch für ihn keine große Rolle mehr spiele.

Was Musial jedoch komisch findet, sei, dass alle Sonnenblumen ihre Köpfe nach Osten ausgerichtet haben. „Ich weiß nicht, warum“, gesteht er. Das hängt offenbar mit den verschiedenen Wachstumsperioden zusammen. Während der Wachstumsphase richteten sich Sonnenblumen tagsüber durchaus nach der Sonne, erst nachts orientieren sie sich zurück nach Osten, schreibt dazu die Zeitung „Die Welt“ auf ihrem Online-Portal Wissen. Doch wenn die Blüte einsetzt, wechseln sie ihre Taktik und zeigen nur noch in Richtung der aufgehenden Sonne, also nach Osten.

Ralf Musial und seine Tochter Katharina inmitten des Feldes, das ihr Familienbetrieb im Herbst abernten wird. Quelle: Oliver Kühn

Spaziergänger machen Selfies

Die leuchtend goldgelbe Bienenweide hat sich inzwischen offenbar bereits in Sehnde herumgesprochen und ist bei Spaziergängern als Fotomotiv beliebt. „Die Leute machen schon Selfies im Feld“, hat Block-Grupe beobachtet. Das sei wohl ein schöner Ausgleich in Corona-Zeiten.

