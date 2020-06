Sehnde

Lärm macht krank: Deshalb sind Städte und Gemeinden verpflichtet, einen sogenannten Lärmaktionsplan (LAP) aufzustellen, wie die alltägliche Geräuschkulisse gemindert werden kann, um die Wohn- und Aufenthaltsqualität zu verbessern. Die Stadt Sehnde hat diesen vor einem Jahr in Angriff genommen, nun liegt das Ergebnis vor, was in den nächsten fünf Jahren unternommen werden könnte. Am 18. Juni wird der Rat darüber entscheiden. Diskutiert und abgestimmt haben bereits die zehn Ortsräte, wo die Ergebnisse sehr unterschiedlich bewertet werden – von alles in Ordnung bis hin zum deutlichen Nachbesserungsbedarf. Eine Übersicht.

Sehnde: Der Ortsrat Sehnde hat zwei Kritikpunkte geäußert. Das ist vor allem die Lärmbelästigung durch die Bahnstrecke, die in dem Plan nicht berücksichtigt worden sei, moniert Ortsbürgermeister Helmut Süß ( SPD). Dabei habe der Lärm durch die S-Bahn und vor allem durch den steigenden Güterverkehr auch nachts deutlich zugenommen.

Der Lärm der Bahn taucht im Lärmaktionsplan nicht auf - sehr zum Ärger des Ortsrats Sehnde. Quelle: Kai Knoche (Archiv)

Doch erst bei 30.000 Zugbewegungen im Jahr würden diese statistisch erfasst. Sehnde liege mit rund 15.000 S-Bahn-Fahrten und 40 bis 50 Güterzügen am Tag aber knapp darunter. „Wir brauchen dort trotzdem Lärmschutz, denn natürlich sind viele betroffen.“ Skeptisch sei der Ortsrat auch bei der möglichen Umwandlung der Kreuzung von Peiner Straße (B 65), Lehrter Straße ( B 443) und Nordstraße (L 411) in der Stadtmitte in einen Kreisverkehr. „Das haben wir in Zweifel gezogen, denn dort sowie im Bahnhofsumfeld gibt es viel Fußgänger- und Radverkehr.“

Ilten: Kontrovers verlief offenbar die Diskussion in Ilten. Die CDU hatte nach Angaben von Ortsbürgermeisterin Gisela Neuse ( SPD) mit ihrer Mehrheit durchgesetzt, das ursprünglich geplante Tempo 30 im Bereich der B 65 von der Kirchstraße bis zur Rudolf-Wahrendorff-Straße zu streichen. Außerdem haben die Christdemokraten durchgesetzt, nachts die zwei Ampeln auf der B 65 auszuschalten. Dabei habe dies die Stadt schon mehrfach abgelehnt. Bei ausgeschalteten Ampeln sei die B 65 nachts eine gute Rennstrecke, warnt Neuse. Ihr Fraktion vermisse im Plan das nächtliche Tempo 30 von der Kirchstraße bis zur Schaftrift.

„Wenn wir das bekommen würden, wäre das ein Traum“

Dolgen-Evern-Haimar: „Alles positiv“ lautet die Rückmeldung von Ortsbürgermeister Konrad Haarstrich ( CDU). Nur einen Fahrbahnteiler, also eine Mittelinsel, so wie sie gerade an der B 65 am Ortseingang von Haimar aus Richtung Mehrum kommend gebaut wird, um die Geschwindigkeit des Verkehrs zu drosseln, wünsche sich der Ortsrat auch für Evern – dies ist der nächste Ort an derselben Strecke. „Wenn wir den bekommen würden, wäre das ein Traum.“ Darüber hinaus sollte auf den Ortsdurchfahrten nachts von 22 Uhr bis morgens 6 Uhr Tempo 30 eingeführt werden. „Gerade Lastwagen sind oft sehr laut.“

Mittelinseln an Ortseingängen sollen den Verkehr verlangsamen. Quelle: Gerko Naumann (Archiv)

Rethmar: Als „grundsätzlich positiv“ beschreibt Ortsbürgermeister Matthias Jäntsch ( SPD) die Stimmungslage im Ortsrat. Einen Kritikpunkt hat Jäntsch dennoch: „Für Rethmar hätte ich Tempo 30 nachts in der gesamten Ortslage erwartet.“ Die Empfehlung werde jedoch hoffentlich von der Verkehrsbehörde kurzfristig umgesetzt. Zudem hätte er sich mehr Bürgerbeteiligung gewünscht, Gelegenheit dazu habe es genug gegeben.

Höver fehlt im Plan der Flugzeug-Lärm

Höver: Auch Ortsbürgermeister Christoph Schemschat ( SPD) bewertet den Lärmplan als „grundsätzlich gut“ – aber ihm fehle etwa die Betrachtung des nächtlichen Luftverkehrs, auch wenn dieser jetzt in der Corona-Zeit nicht unbedingt spürbar sei: „Höver ist eine Einflugschneise für den Flughafen in Langenhagen.“ Er persönlich betrachte auch eine Tempo-30-Zone für einen Teilabschnitt der Ortsdurchfahrt (Hannoversche Straße) als erforderlich. Geteilt sei das Gremium beim Thema Radfahrstreifen. Die CDU sei dafür, seine Fraktion sehe eine Verkehrsberuhigung dieser Art jedoch als fahrlässig an: „Die Straße ist schon eng genug.“

Eine grundlegende Maßnahme vermisst Schemschat in dem Lärmaktionsplan besonders. „Warum kann man das Gewerbegebiet Gretlade nicht über eine Umgehung an die B 65 in Richtung Ahlten zum Blumengroßmarkt anschließen?“ Die Hannoversche Straße könnte dann von einer Kreisstraße beziehungsweise Regionsstraße umgewidmet und in die Verantwortung der Stadt übergeben werden.

Nachts soll auf einigen Ortsdurchfahrten Tempo 30 eingeführt werden - viele Wünsche von Ortspolitikern sind jedoch nicht berücksichtigt worden. Quelle: Katja Eggers (Archiv)

Wassel: Im Ortsrat habe der Lärmaktionsplan sozusagen offene Türen vorgefunden, sagt Ortsbürgermeisterin Almuth Gellermann ( CDU). „Die vorgeschlagenen Verkehrsinseln am Ortseingang aus Richtung Sehnde kommend und am Ortsausgang Richtung Laatzen stehen schon seit Jahren auf unserer Wunschliste.“ Auch Tempo 30 auf der B 443 sei schon vorgeschlagen, doch bislang immer mit dem Hinweis abgelehnt worden, dass das auf einer Bundesstraße nicht möglich sei.

Der Fahrradstreifen auf der nördlichen und westlichen Seite der B 443 sei ebenfalls sehr sinnvoll, da der Weg dort sehr schmal sei und von Fahrradfahrern schlecht genutzt werden könne. Zusätzlich habe der Ortsrat vorgeschlagen, auf der Kreisstraße 143 in Richtung Bilm innerhalb des Ortes Tempo 30 anzuordnen.

Müllingen-Wirringen wartet seit Jahren auf Verbesserungen

Müllingen-Wirringen: Enttäuscht ist der Ortsrat Müllingen-Wirringen. Seit Jahren habe man auf die Lärmbelästigung im Dorf auf der Ortsdurchfahrt ( Kreisstraße 147) und auch durch die nahe Autobahn 7 hingewiesen – doch gerade diese seien in dem Lärmaktionsplan nicht berücksichtigt worden, kritisiert Ortsbürgermeister Karl-Heinz Grun ( SPD). Dies solle erst in der nächsten Stufe in rund fünf Jahren geschehen. Das Gremium habe daher einhellig den Antrag gestellt, die Kreisstraße schon jetzt in den Plan aufzunehmen. Darüber hinaus fordert der Ortsrat, auf der Ortsdurchfahrt Müllingen Tempo 30 vom Ortseingang aus Richtung Norden bis zur Sarstedter Straße (Landesstraße 410) im Süden einzurichten.

Bilm: Grundsätzlich begrüße der Ortsrat den Entwurf, resümiert Ortsbürgermeister Bernd Ostermeyer ( CDU). „Aber leider sind die Kreisstraßen, welche durch Bilm führen, noch nicht mit berücksichtigt.“ Tempo 30 nachts könne dagegen noch warten, derzeit bringe dies für den Ort nichts. Dagegen fordern die Ortspolitiker, dass der Lärm vom Mergelabbau mit erfasst wird.

Als weiteren Punkt habe das Gremium einhellig beantragt, die sogenannten ruhigen Zonen, gemeint sind Grünzonen, weiter in Richtung B 65 auszudehnen. Im Lärmaktionsplan sehe es so aus, als ob die Grenze für eine neue B 65-Trasse ausgespart wurde. „Gerade da liegt viel Natur und es gibt ruhige Zonen, aber die hat man nicht mit erfasst“, moniert Ostermeyer.

Wehmiger sind mit den Plänen „sehr zufrieden“

Wehmingen: „Sehr zufrieden“ zeigt sich Ortsbürgermeister René Bettels ( SPD) mit dem geplanten Tempo 30 nachts auf der Ortsdurchfahrt (Landesstraße 410). „Das hätten wir auch gerne an der Bushaltestelle, wo die Kinder vom Ober- zum Unterdorf wechseln.“ Dies gelte ebenfalls für die Strecke zwischen Bolzum und Wehmingen, wo oft viel zu schnell gefahren werde. Positiv sei, dass für die Strecke eventuell einmal Flüsterasphalt vorgesehen werde.

Bolzum: Alles im grünen Bereich – so bewertet Bolzums Ortsbürgermeisterin Silke Lesemann ( SPD) den Entwurf für ihren Ort, weshalb der Ortsrat einhellig und ohne Änderungsantrag zugestimmt habe Dies liege auch daran, dass es seit der Sanierung der Ortsdurchfahrt (L 410) vor drei Jahren keine Anwohnerbeschwerden mehr gebe. „Früher war das eine Holperstrecke, da war es sehr laut.“ Dennoch wäre Tempo 30 auf der Strecke langfristig durchaus wünschenswert.

Von Tempo 30 bis zum Flüsterasphalt: Das bringt der Lärmplan Für einen Lärmaktionsplan stehen verschiedene Instrumente zur Verfügung, etwa Geschwindigkeitsbegrenzungen wie Tempo 30, Straßenumgestaltungen mit Mittelinseln und Flüsterasphalt. Dabei geht es auch um Fragen, wie es mit der Ruhe in Haus und Garten aussieht. Als Problemzonen hat das beauftragte Planungsbüro die Innenstadt, die Bundesstraße 65 nach Ilten in Richtung Hannover – diese Strecke ist mit mehr als 15 000 Fahrzeugen am Tag am meisten belastet – sowie die Bundesstraße 443 nach Wassel in Richtung Autobahn und Laatzen ausgemacht. Die mit 12 000 bis 13 000 Fahrzeugen verkehrsreichste Kreuzung ist der Knotenpunkt von Peiner Straße (B 65), Lehrter Straße (B 443) und Nordstraße (L 410) im Stadtzentrum. Der Rat entscheidet nächsten Donnerstag, 18. Juni, um 18 Uhr über den Lärmaktionsplan.

Von Oliver Kühn