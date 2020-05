Sehnde

Die Lockerung der Corona-Beschränkungen Anfang Mai hat auch wieder Sport im Freien zugelassen. Davon hat auch der Ruderverein für das Große Freie (RGF) in Sehnde profitiert. Inzwischen sind auf dem Mittellandkanal auch wieder Ruderboote zu sehen.

Allerdings sind die Ruderfreunde aus Sehnde und Lehrte, die sich in dem Verein organisiert haben, weit von einer Normalität entfernt, wie RGF-Vorsitzende Cornelia Kampmann schildert: „Es sind viele Auflagen zu erfüllen.“ So bekommen die Mitglieder nach vorheriger Anmeldung ein Zeitfenster zugeordnet, in dem sie ihrem Sport nachgehen können. Die Stadt Sehnde hat auch den nötigen Transport von der Bootshalle zum Steg erlaubt.

Mannschaftsboote dürfen nicht aufs Wasser

Da nach wie vor Kontaktbeschränkungen beachtet werden müssen, können nur Einer sowie Zweierteams aufs Wasser. „Das bei den meisten so beliebte Rudern in Mannschaftsbooten bleibt weiterhin untersagt.“ Nur Teams, die aus einer Haushaltsgemeinschaft bestehen, dürfen auch als Mannschaft trainieren. Selten sei das nicht, so Kampmann, denn im RGF gebe es viele Familien, die gemeinsam ruderten.

Zurzeit stehen in der Halle an der Friedrich-Ebert-Straße etwa 30 Einer bereit. Dazu kommen sechs Zweier. Die größeren Boote sind abgesperrt. Die Ruderer müssen so nur in den vorderen Teil der Bootshalle. Auch beim Betreten des Steges gibt es Beschränkungen, denn lediglich zwei Personen dürfen ihn, unter Einhaltung der geltenden Abstandsregeln, betreten.

Bei allen Einschränkungen, die beim Training wegen der Corona-Situation herrschen, sei es für die Vereinsmitglieder trotzdem eine Verbesserung, betont Kampmann. Nur wenige Ruderer hätten in diesem Jahr bereits die Gelegenheit zum Training gehabt. Lediglich an der Fitness konnte im Garten auf dem Ruderergometer oder beim Joggen und Radfahren in der Natur gearbeitet werden. Manche Mitglieder haben sich Spinningbikes, Gewichte und Matten beim Verein ausgeliehen.

Im April haben die Ruderer, wie hier Jonas Vierke, zuhause im Garten die Fitness gestärkt. Quelle: privat

Alle Wettbewerbe sind abgesagt

Die Saison des RGF ist zwar im Mai eröffnet worden, aber in diesem Jahr wird vermutlich eher der Spaß am Sport als der Wettbewerb im Vordergrund stehen, denn schon im April hat der Deutsche Ruderverband alle Regatten und Wanderfahrten für dieses Jahr abgesagt. Eigentlich wären die Sehnder und Lehrter Sportler jetzt im Frühjahr bei Veranstaltungen wie der Bremer Ruderregatta oder der in Münster auf dem Wasser gewesen. Auch der Weser-Marathon und die Teufelsmoorrallye waren fest eingeplant. Alle diese Termine finden nicht statt.

Immerhin kann die Zeit jetzt für den Bau der neuen Bootshalle genutzt werden, denn diese Arbeiten sind ebenfalls wieder zugelassen.

Von Michael Schütz