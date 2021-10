Evern

Auf einem Spaziergang durch den Ort möchte sich der Arbeitskreis Historisches Evern genauer mit der Geschichte des Dorfes auseinandersetzen. Dazu laden die Organisatoren zu zwei Rundgängen an den beiden Sonnabenden 16. und 30. Oktober ein. Beginn ist jeweils um 16 Uhr, Treffpunkt sind die Bänke auf dem Dorfplatz.

Ziel des ersten Dorfspaziergangs sind fünf der zehn kürzlich angebrachten Informationstafeln zur Ortsgeschichte im Nordosten des Dorfes. So führt der Spaziergang unter anderem zum Dorfteich, der eine interessante Historie vorweisen kann. Außerdem möchten die Organisatoren vom großen Brand 1825 erzählen und auch die Geschichte der Everner Mühlen beleuchten.

Zweiter Spaziergang im Südwesten

Der zweite Spaziergang führt in den südwestlichen Ortsbereich mit den weiteren fünf Tafeln. Hier sollen die Spaziergänger mehr über die Kapelle des Dorfes, den Feuerwehrplatz und auch über die Geologie Everns erfahren. Die Arbeitsgruppe freut sich auf die Weitergabe spannender Informationen und einen lebhaften Dialog mit allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Die Spaziergänge finden unter Einhaltung der aktuellen Corona-Auflagen statt. Die Veranstalter bitten um eine Anmeldung per E-Mail an HistorischesEvern@web.de oder per Telefon unter (05138) 33 25.

Von Marie Pinkert