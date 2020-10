Evern

Ein 51 Jahre alter Mann hat am Donnerstag über Stunden hinweg für Angst und Schrecken in dem 550-Seelen-Dorf Evern gesorgt. Er attackierte Polizeibeamte, drohte mit dem Einsatz einer Schusswaffe, pöbelte und verursachte Sachschaden. Am Abend rückte dann ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei an, das in das Haus des Randalierers eindrang und ihn festnahm. Während des Einsatzes wurde zur Vorsicht die Bundesstraße 65 gesperrt. Der Everner, der offenbar schon seit längerer Zeit als gewalttätig bekannt ist, war anscheinend alkoholisiert. Die Ermittler schließen nicht aus, dass der 51-Jährige zusätzlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Der Streit an der Rethmarschen Straße hatte schon am Nachmittag begonnen. Um 15 und 17 Uhr kam es zu zwei Polizeieinsätzen. Ein Nachbar hatte die Ordnungshüter gerufen. Er gab an, der 51-Jährige habe ihn sowie weitere Personen beleidigt, auf seinem Grundstück randaliert und dabei den Grill des Nachbarn beschädigt. Dabei soll der offenbar völlig zügellose Mann auch ein Messer in der Hand gehabt und damit gedroht haben.

Beleidigungen via Gegensprechanlage

Beim ersten Polizeieinsatz war der 51-Jährige jedoch plötzlich unauffindbar. Beim zweiten blieben die Beamten hartnäckig und klingelten am Haus des Mannes. Die Tür wurde ihnen nicht geöffnet, stattdessen gab es von drinnen wüste Beleidigungen über eine Gegensprechanlage.

Doch der Everner beließ es nicht bei Schimpftiraden. Aus einem geöffneten Fenster heraus bewarf er die Polizeibeamten mit Gegenständen – laut Polizeibericht unter anderem mit Holzlatten sowie Metallstangen und -rohren. Eine Beamtin wurde dabei getroffen, aber nicht verletzt.

Randalierer droht zu schießen

Schließlich drohte der Randalierer damit, auf die Polizei zu schießen. Kurz darauf riegelten die Beamten die Bundesstraße 65, an der das Haus des 51-Jährigen liegt, ab und forderten das SEK aus Hannover an, welches schließlich in die Räume des Randalierers eindrang und in festnahm. Dabei setzten die Einsatzkräfte „unmittelbaren Zwang“ an, wie es im Polizeibericht heißt. Eine Schusswaffe fanden sie bei dem Everner nicht.

Der Festgenommene wurde umgehend zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo er sich auch am Freitagmittag noch aufhielt. Ob er dort länger bleibt, ist unklar. Mittlerweile wurden gegen den Mann mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Widerstands gegen die Polizei. Gründe, ihn nach dem Krankenhausaufenthalt direkt in Untersuchungshaft zu stecken, ergaben sich laut Bericht aber nicht.

Auch Buslinie wird umgeleitet

Währen des SEK-Einsatzes kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Evern. Der Verkehr, darunter auch eine Buslinie, wurden umgeleitet.

Von Achim Gückel