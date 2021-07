Bilm

Die SPD in Bilm positioniert sich zur Kommunalwahl im September mit drei Kandidatinnen und Kandidaten. Bei der Mitgliederversammlung der Sehnder SPD waren Marcel Aue, Manuela Lach und Rainer Kostecki für die Ortsratsliste nominiert worden. Das Wahlprogramm stehe, und Anfang August wolle man mit verschiedenen Aktionen in den Wahlkampf starten, kündigt Uwe Eichelkraut an, Vorsitzender des Ortsvereins Höver-Bilm.

So wollen die Bilmer Sozialdemokraten etwa generationenübergreifende kulturelle und sportliche Projekte initiieren, die Entwicklung des Schulbezirks Höver-Bilm mit der Ganztagsschule im Auge behalten und mehr Menschen für ehrenamtliche Tätigkeit begeistern. Darüber hinaus wolle man sich für ein sauberes Bilm einsetzen und die Lebensqualität in dem 927-Einwohner-Dorf mit dem Erhalt der natürlichen Umgebung sichern, erläutert Eichelkraut. Industrielle Flächen sollten renaturiert werden. Im Ortsrat Bilm sitzen aktuell sieben Mandatsträger: Fünf von der CDU und zwei von der SPD. Dazu kommt ein Parteiloser als beratendes Mitglied .

Bollerwagentour und Livestream

Die erste Aktion im Wahlkampf ist für Freitag, 6. August, geplant. Am Schützenplatz steht ab 17 Uhr die Ortsratsfraktion für Gespräche zur Verfügung. Anschließend ab etwa 18.30 Uhr wird noch an der Kreuzstraße gegrillt. Weiter geht es am Sonntag, 29. August, mit einer Bollerwagentour von 14 bis 16 Uhr. Dabei können die Bilmer die drei Kandidaten auch persönlich kennenlernen. Haltepunkte sind um 14 Uhr am Wischhof/Tegtkamp, gegen 14.45 Uhr am Kapellenplatz und gegen 15.15 Uhr an der Straße Am Mühlengrund im neuen Baugebiet.

Schlusspunkt soll am Dienstag, 31. August, ein virtuelles Bürgergespräch sein. Von 19 bis 21 Uhr stehen dabei die drei Kandidaten für Fragen und Anregungen zur Verfügung. Die Einwahlmöglichkeiten zu diesem Livestream werden noch bekanntgegeben.

Von Oliver Kühn