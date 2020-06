Höver

„Wie wollen wir künftig gemeinsam in Höver leben? Wo drückt der Schuh? Worum sollen wir uns kümmern?“ Mit diesen Fragen richtet sich die SPD Höver an die Einwohner. Die Lokalpolitiker haben unter dem Motto „ Dialog in Höver“ eine Umfrage zur Situation im Dorf erarbeitet. „Unsere Intention ist es, die Bedürfnisse im Ort abzufragen und die Anregungen im Programm zur anstehenden Kommunalwahl 2021 aufzunehmen“, erklärt Uwe Eichelkraut, Vorsitzender der SPD Höver.

Am Wochenende um den 20. Juni werden die Flyer an alle Haushalte im Ort verteilt. Die SPD hofft auf eine rege Teilnahme. Die Einwohner können sich vier Wochen lang Gedanken machen und werden gebeten, die Flyer dann ausgefüllt bei Eichelkraut (Brunnenstraße 5a) abzugeben. Wer möchte, kann seinen Namen und seine Kontaktdaten hinterlassen. Es ist aber auch möglich, anonym an der Umfrage teilzunehmen. Die eingegangenen Rückläufer will die SPD auswerten, die Ergebnisse sollen dann im Info-Brief aufgeführt werden, den Hövers Ortsbürgermeister Christoph Schemschat ( SPD) regelmäßig an interessierte Bürger mailt.

Auf dem Gelände des vormaligen Großhandelsunternehmens Adveo an der Straße Gretlade in Höver will der Internethändler Amazon im Herbst ein Verteilzentrum eröffnen. Quelle: Oliver Kühn

Bezahlbarer Wohnraum und Freizeitangebote sind Thema

Auf dem Umfrage-Flyer sind einige Themen vorgegeben. Wer möchte, kann unter den Punkten „Welche Themen sollen aus meiner Sicht behandelt werden?“ und „Was ich der SPD in Höver sonst noch sagen möchte“ aber noch ergänzen. „Möglicherweise gibt es ja Themen, die wir bisher gar nicht auf dem Schirm hatten, die den Bürgern aber total wichtig sind“, erklärt Eichelkraut.

Bei den vorgegebenen Themen können die Einwohner indes ankreuzen, ob ihnen der jeweilige Punkt wichtig ist. Die SPD hat dort Themen wie „Bezahlbaren Wohnraum im Ort etablieren“ und „ Freizeitangebote stärken (Schwimm- und Sportbetrieb inklusive Mehrzweckplatz)“ aufgeführt. Darüber hinaus gibt es die Themen „Begegnungsstätten für alle schaffen“ und „Bürgerdialoge intensivieren“. „Wir möchten uns für mehr Miteinander und mehr Kommunikation einsetzen und brauchen dafür natürlich auch Räume“, sagt Eichelkraut. In Höver gebe es derzeit keine Gaststätte mehr. Offene Treffen könnten lediglich im Gemeindehaus oder in der Schule stattfinden.

Fortschritt in Sachen Nahversorgung: Seit Anfang Juni können Höveraner ihre Backwaren bei einem mobilen Bäcker beziehen. Quelle: Michael Schütz (Archiv)

Wie soll der Ort auf die Amazon-Ansiedlung reagieren?

Als typisches Thema für Höver taucht in der Umfrage zudem der Punkt „Schwerlastverkehr aus dem Ort“ auf. „Mit Blick auf die Ansiedlung von Amazon müssen wir auf dieses Thema unbedingt reagieren“, so der SPD-Vorsitzende. Für das geplante Verteilzentrum rechnet die Stadt mit etwa 100 Sprintertouren am Tag. Die Flotte soll auf einem Gelände des Holcim-Werkes parken. „Auch wenn der Verkehr hauptsächlich zur A7 geführt werden soll, ist mit einem erhöhtem Aufkommen im Ort zu rechnen“, ist sich Eichelkraut sicher.

Bei dem Punkt „Einkaufen und Nahversorgung vor Ort“ habe sich in Höver in den vergangenen Wochen hingegen schon etwas getan. Seit Anfang Juni können die Höveraner ihre Backwaren an drei Tagen in der Woche bei einem mobilen Bäcker beziehen. Der einzige Bäcker im Ort hatte vor anderthalb Jahren zugemacht.

Von Katja Eggers