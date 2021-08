Ilten

Der SPD-Ortsverein Ilten geht bei der Kommunalwahl am 12. September mit Bernhard Helmdorf, Jörn Bluhm und Beate Stöckemann ins Rennen um die Sitze im Ortsrat. „Auch nach 25 Jahren haben wir noch Lust, uns einzubringen und Probleme anzupacken“, heißt es in der offiziellen Bekanntmachung. Dabei stehe der Bau der neuen Grundschule ganz weit oben auf der Agenda und damit verbunden eine Ganztagsschule mit Ferienbetreuung.

Zudem müssten die Verkehrssituation an der B65 entschärft und weitere Straßen und Gehwege in Ilten saniert werden. Weil öffentliches WLAN heutzutage kaum noch wegzudenken sei, wollen sich die Sozialdemokraten für eine zügige Umsetzung von sogenannten Hotspots in Ilten einsetzen, wo sich Nutzer mit ihren Smartphones ins Internet einwählen können. Weiterhin stehe der seniorengerechte Wohnungsbau im Fokus, der in der Gesellschaft eine immer größere Rolle spiele.

Spitzenkandidat ist Bluhm, der auch für den Rat kandidiert. Helmdorf hatte sich im Ortsrat etwa um das Projekt „Dorffunk Ilten“ gekümmert, welches das Miteinander und die Kommunikation zwischen Bürgern, Vereinen und Kommunalpolitikern fördern sollte – doch aufgrund der Kosten und mangels Resonanz nach nur einem halben Jahr eingestellt wurde. Stöckemann ist derzeit Schriftführerin. In dem elfköpfigen Ortsrat Ilten hat die SPD derzeit fünf Sitze, genauso viele wie die CDU. Dazu kommt noch ein parteiloser Einzelvertreter.

Von Oliver Kühn