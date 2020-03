Eines der Highlights im Kulturprogramm des Gutshofs Rethmar in diesem Jahr wird wegen der Corona-Krise verschoben. Das Giora Feidmann Trio wird sein Programm „Klezmer meets Beatles“ nicht am Donnerstag, 23. April, darbieten, sondern erst am 9. September. Bereits erworbene Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit.