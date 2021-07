Sehnde

Die SPD Sehnde hat ihren Wahlkampfauftakt bei einem Sommerfest mit Prominenz gefeiert – und nebenbei bei allen Gästen noch 700 Euro für die Opfer der Flutkatastrophe in Deutschland gesammelt. Der Shanty-Chor Blaue Jungs aus Bolzum spendete sogar die Hälfte seiner Gage, und das nach 16 Monaten Corona-Zwangspause. 

Unter den 300 Gästen auf dem Hof Falkenhagen in der Innenstadt waren auch Steffen Krach, der SPD-Kandidat für das Amt des Regionspräsidenten, und der langjährige örtliche Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch. Er spendierte auch den Hauptpreis für das Gewinnspiel – eine dreitägige Berlinreise mit Besuch des Bundestages. Dabei galt es zu schätzen, aus wie vielen Noppensteinen eine Lego-Spielzeug-Feuerwehr mit Drehleiter besteht.

Familienfreundlichkeit als Schwerpunkt

Politische Schwerpunkte seien wie schon in den vergangenen Jahren Kinder- und Familienfreundlichkeit, Bildung, Wohnen und Infrastruktur, hatte die Ortsvereinsvorsitzende Andrea Gaedecke bereits im Vorfeld angekündigt. Politische Gespräche gab es reichlich.

Viele Familien besuchten das Sommerfest. Neben Kaffee- und Kuchentafel und Gegrilltem gab es für die Besucherinnen und Besucher auch Gratiseis.

SPD sammelt für Hochwasseropfer

„Trotz allem hat aktuell die dramatische Flutkatastrophe in Süddeutschland ihre Schatten auf unser Land geworfen“, sagt Gaedecke. Man habe sich deshalb spontan entschlossen, die Überschüsse des Festes für die Menschen zu spenden, die fast alles verloren haben.

Schätzfrage für die Besucherinnen und Besucher: Aus wie vielen Noppensteinen besteht diese Spielzeugfeuerwehr mit Drehleiter? Quelle: Privat

Dieser Idee schloss sich auch der Shanty-Chor an: Er sammelte unter den Gästen und spendete zudem noch die Hälfte seiner Gage – obwohl er seit fast eineinhalb Jahren keine mehr einnehmen konnte. So seien schon allein mehr als 400 Euro zusammengekommen. Den eigenen Erlös rundeten die Sozialdemokraten auf 300 Euro auf, sodass jetzt rund 700 Euro an das Aktionsbündnis für die Flutopfer überwiesen werden könnten, wie die SPD-Ortsvereinsvorsitzende berichtete.

Von Oliver Kühn