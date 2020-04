Sehnde

Die Pläne sind gemacht, die Verträge sind unterzeichnet – von Ende August an sollen an der Chausseestraße in Sehnde zwei neue moderne Sporthallen entstehen. Die Planungen für die Hallen selbst sind fertiggestellt, aber das umliegende Gelände harrt noch einer Gestaltung. Jetzt hat die Ratsgruppe aus SPD und Grünen einen Antrag eingebracht, der Freiluftsportflächen fordert. Die Politiker schlagen vor, dass der Rat die Verwaltung beauftragt, ein Konzept zu entwickeln und dessen Kosten zu beziffern.

„Lediglich die Hälfte des Geländes ist für die Hallen vorgesehen“, erläutert Max Digwa, Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten im Sehnder Rat. Auf der anderen Hälfte, nördlich der Gebäude gelegen, könnten Außenflächen mit Sportanlagen entstehen, wenn es nach den Ideen von SPD und Grünen geht.

Ähnlich hatte sich unlängst auch Bürgermeister Olaf Kruse ( SPD) geäußert. Das ist keineswegs ein Zufall, denn die Vorschläge zur Außengestaltung sind noch unter seiner Ägide als Fraktionsvorsitzender entwickelt worden. „Schon von den ersten Plänen für die neuen Hallen haben wir parallel über die Außenflächen nachgedacht“, sagt nun Kruses Nachfolger Digwa.

Beachvolleyball und Skateranlage

Im Einzelnen stellen sich die beiden Fraktionen vor, dass auf den Flächen ein Areal für Beachvolleyball und -handball sowie ein Feld für Basketball entstehen sollen. „Wir bringen das ein, was wir von den Vereinen gehört haben“, erklärt Digwa. Außerdem denken die Fraktionen an eine Skateranlage. Ebenso könnten Projekte ähnlich jener auf der Drösewiese dort entstehen.

Ausdrücklich betonte Digwa, dass die vorgeschlagenen Anlagen nicht anstatt, sondern zusätzlich zur Drösewiese geplant werden sollen. Klar sei aber, dass die Vorschläge im Antrag lediglich Beispiele seien. In der Planung soll die Verwaltung die Schülerschaft der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) einbeziehen und Wünsche und Vorschläge von dort prüfen. „Dort kann das über Arbeitsgemeinschaften mitgeplant werden.“

Verzahnung mit benachbarter Sportanlage

Wünschenswert sei in den Augen der Gruppe auch eine Verzahnung des neuen Hallenkomplexes mit der bereits bestehenden Sportanlage am Trendelkamp. Auf der einen Seite könne dort den Lehrkräften die Gelegenheit geboten werden, auch Sport im Freien zu betreiben. Gleichzeitig sollten Nutzer des Sportplatzes auch die Duschen und sanitären Anlagen der Hallen nutzen können. „Es gibt auf dem Sportplatz zwar sanitäre Anlagen“, sagt Digwa. „Die sind aber in einem sanierungsbedürftigen Zustand.“

SPD und Grünen sei klar, dass die Wünsche nicht alle auf einmal verwirklicht werden könnten, räumt der Rethmarer Lokalpolitiker ein. „Zurzeit haben wir nicht das Geld dafür.“ Es sei eher ein Projekt, das nach und nach kommen könnte.

Fotovoltaik für das Hallendach

Abgesehen von der Außenanlage schlagen SPD und Grüne zudem vor, dass die Hallen mit Fotovoltaik ausgestattet werden. „Es sind Flachdächer, die sich dafür eignen.“ Die gesamte Dachfläche könne man dafür einsetzen, befand Digwa. „Wir hatten eigentlich gehofft, dass eine solche Anlage bereits in die Planung einbezogen worden wäre.“ Bisher gebe es aber lediglich den Einbau der technischen Voraussetzungen dafür. Die Gruppe plädiert deshalb dafür, gleich beim Bau eine Anlage zu installieren.

Stadt mietet die Hallen für 20 Jahre Eine Vier- und eine Zweifeldhalle sollen ab August an der Chausseestraße entstehen. Diese Investition von 18,6 Millionen Euro ist notwendig geworden, weil am 22. Juni 2016 die bisherige Sporthalle an der Waldstraße abgebrannt ist. Die benachbarten maroden Hallen an der Feldstraße sollen mit dem Neubau ebenfalls ersetzt werden. Die Vierfeldhalle wird 399, die Zweifeldhalle 99 Tribünenplätze bekommen. Außerdem ist der Bau einer Kletterwand eingeplant. Im Obergeschoss sind ein Sporttheorie- und ein Gymnastikraum, eine Teeküche und eine Cafeteria vorgesehen. Die Hallen werden mit einer Wärmepumpe per Fußbodenheizung beheizt. Damit wird die zurzeit geltende Energieeinsparungsverordnung (EnEV) noch unterschritten. Das Bauunternehmen Goldbeck aus Bielefeld wird ab Ende August den Komplex errichten, Ende November 2021 sollen die Hallen der Stadt zur Nutzung übergeben werden. Goldbeck wird die Hallen die nächsten 20 Jahre betreiben. Die Stadt mietet das neue Sportzentrum in dieser Zeit für 5 Millionen Euro. Am vorherigen Standort der Halle an der Waldstraße entsteht dagegen zurzeit ein Erweiterungsbau der Kooperativen Gesamtschule ( KGS).

Von Michael Schütz