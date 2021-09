Sehnde

Die Sehnder sind im Sammelfieber: Seit sechs Wochen sammeln und tauschen sie fleißig Sticker, auf denen Mitglieder der Stadtfeuerwehr Sehnde zu sehen sind, und kleben sie wie bei Panini-Fußballalben in ein Feuerwehralbum. Bisher wurden rund 21.000 Sticker und fast 400 Alben verkauft.

387 Feuerwehrmitglieder aus allen Ortsfeuerwehren, darunter auch der Nachwuchs der Kinder- und Jugendfeuerwehren, standen für die Aktion als Fotomodels zur Verfügung und wurden so zu Stickerstars.

Um die Stickeralben voll zu bekommen, hat dort nun eine Tauschbörse stattgefunden. Neben etlichen Feuerwehrangehörigen machten auch viele Bürgerinnen und Bürger mit, die ansonsten keinen persönlichen Bezug zur Feuerwehr haben. „Das ist schon etwas Besonderes“, sagte Tim Herrmann, Pressesprecher der Stadtfeuerwehr Sehnde. Schon zum Verkaufsstart herrscht bei Edeka Jacoby an der Mittelstraße reger Andrang.

Fünf Bilder pro Tüte

Die Aktion lockte zudem viele Kinder an, die an der Aktion auch selber als Models mitwirkten. Zudem gab es einen regen Tauschhandel in der Online-Tauschbörse von Stickerstars und auf Facebook. Im Onlineshop der Firma Stickerstars können fehlende Sticker nachbestellt werden.

Vor dem Edeka-Markt an der Mittelstraße herrscht bei der Tauschbörse großer Andrang. Quelle: Stadtfeuerwehr Sehnde

Das Album ist für vier Euro zu haben. Die Sammeltüten beinhalten jeweils fünf Bilder und kosten pro Stück 90 Cent. Die Feuerwehren bekämen zwar Anteile von den verkauften Alben, das sei aber nicht die Hauptmotivation für die Aktion gewesen. „Wir wollten nachhaltig Aufmerksamkeit erzeugen, und das ist uns auch gelungen”, freut sich Herrmann. „Unser gemeinschaftliches Ziel war, die ehrenamtliche Arbeit aufzuwerten, den Zusammenhalt in den Ortsfeuerwehren zu stärken und für mehr Bekanntheit zu sorgen“. Die Aufmerksamkeit und Resonanz in der Stadt und der Nachbarschaft sei sehr groß, betonte auch Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse.

Die Sammelaktion läuft noch vier Wochen. Solange können noch Sticker bei Edeka Jacoby in Sehnde erworben werden. Die quer über die Regale gespannt hängenden DIN A4-Fotos von 359 Feuerwehrleuten wurden allerdings bereits abgenommen. Jedes Mitglied bekommt sein eigenes DIN A4-Foto über die Ortsfeuerwehr ausgehändigt. Unterstützung erhielten Sehndes freiwillige Feuerwehren vom Berliner Start-up Stickerstars, das mit Stickeralben die Gemeinschaft von Vereinen fördern möchte.

Von Katja Eggers