Bei ihrem Frühschoppen auf Hof Falkenhagen haben die Samosfreunde Sehnde schon mal die Aktivitäten für dieses Jahr festgelegt. Wegen der Corona-Pandemie sind zwei Termine allerdings schon abgesagt. Am 1. Mai wollten die Samosfreunde auf Hof Falkenhagen eigentlich wieder bei der traditionellen Feier mitmischen. Und für den 3. Mai war dort ursprünglich erneut ein Hofflohmarkt vorgesehen. „Der DGB hat die Maikundgebung abgesagt, demzufolge lassen wir auch unseren Hofflohmarkt ausfallen“, sagt Hausherr Jürgen Falkenhagen. Dass der traditionelle Laternenumzug am 5. November und der Sehnder Weihnachtsmarkt am 5. Dezember stattfinden können, hält Falkenhagen für wahrscheinlicher. „Bis dahin haben wir die Corona-Krise hoffentlich überwunden“, sagt er.