Bolzum

Nach langen Debatten im Ortsrat und zum neuen Verkehrsentwicklungsplan (VEP) ist die Entscheidung nun gefallen: Die Stadt sperrt den nördlichen Abschnitt des Sandwegs in Bolzum am Montag, 24. Januar, ab 9 Uhr dauerhaft für den Durchgangsverkehr. Dafür werden in Höhe nördlich der Hausnummer 11 Poller installiert. Motorisierte Verkehrsteilnehmer müssen dann künftig über die Marktstraße (Kreisstraße 167) ausweichen.

Die Sperrung des Sandwegs sei Teil des gutachterlichen Verkehrskonzepts für den Ortsteil Bolzum, teilt der Fachdienst Stadtentwicklung und Straßen, Grünflächen und Klimaschutz mit. Auf dessen Basis habe der Ortsrat die Sperrung des Sandwegs einstimmig empfohlen. Unter Anwohnern war die Situation seit Langem ein Ärgernis. Denn obwohl Teile der Strecke nur für Anlieger ausgewiesen sind und es dort für Begegnungsverkehr sehr eng ist, hatte der Durchgangsverkehr zugenommen.

Kein gutes Miteinander

Schon beim Bürgerworkshop zum Verkehrsentwicklungsplan vor fast zweieinhalb Jahren war deshalb von Teilnehmern eine Einbahnstraßenregelung für den schmalen Sandweg gefordert worden. Denn Autofahrer würden häufig über den Randstreifen fahren und diesen beschädigen, und Fußgänger hätten sich des Öfteren Beschimpfungen gefallen lassen müssen. Außerdem nutzten viele Autofahrer den Sandweg als Schleichweg und Ausweichstrecke für die Marktstraße – darunter oft Fahrzeuge mit Hildesheimer Kennzeichen. „Ein gutes Miteinander zwischen Fußgängern und Autofahrern oder Radfahrern und Autofahrern ist dort nicht mehr möglich“, hatte Ortsbürgermeisterin Silke Lesemann damals konstatiert.

Von Oliver Kühn