Evern

Der Aushangkasten für die Vereine in Evern steht wieder an seinem angestammten Platz am Dorfplatz – und zwar gründlich modernisiert.

Das war eine klassische Gemeinschaftsaktion: Die Feuerwehr hat den nach 17 Jahren abgenutzten Kasten repariert und renoviert, der Dorfgemeinschaftsverein hat eine moderne doppelseitige Außenvitrine angeschafft und in das Eichengestell eingebaut, und die Junggesellen schließlich haben Erdkabel verlegt, sodass der Schaukasten abends beleuchtet ist. Auf gut eineinhalb Quadratmetern können die Vereine dort nun wieder ihre Informationen aushängen, ebenso wie der Ortsrat Dolgen-Evern-Haimar, der die Anschaffung finanziell unterstützt hat.

Aber auch offizielle Bekanntmachungen der Stadt können nun wieder im Dorfzentrum eingesehen werden. Den Schlüssel für die Vitrine hat Lothar Brause, Vorsitzender des Dorfgemeinschaftsvereins Evern, nun an den stellvertretenden Ortsbürgermeister Nils Wilke-Rampenthal überreicht.

Von Oliver Kühn