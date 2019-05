Sehnde

Wann gibt es wieder Eis am Marktplatz? Diese Frage beschäftigt viele Sehnder auch in sozialen Netzwerken. Doch zunächst muss sich die Polizei mit der Eisdiele Cortina in der Mittelstraße beschäftigen. Denn nach Angaben des Kommissariats Lehrte haben einer oder mehrere Unbekannte eine Scheibe der Verglasung beschädigt. Den Schaden beziffern die Ermittler mit rund 2000 Euro. Die Sachbeschädigung muss sich im Zeitraum von Donnerstag, 15 Uhr, und Sonnabend, 18.15 Uhr, zugetragen haben. Weil es bislang noch keine Hinweise auf den oder die Täter gibt, hoffen die Beamten auf mögliche Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Telefon (05132) 82 70 auf der Wache zu melden.

Von Oliver Kühn