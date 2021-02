Sehnde

Die Stadt will ihre Software im Einwohnermeldewesen umstellen – das betrifft vor allem das Bürgerbüro. Weil dafür nicht nur die Technik geändert, sondern auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geschult werden müssen, ist das Bürgerbüro daher von Montag, 22., bis Freitag, 26. Februar, geschlossen. Für Kfz-Anliegen könne in dieser Zeit auf die Zulassungsstellen der Region Hannover oder auf die digitale Variante i-Kfz zurückgegriffen werden, heißt es aus dem Rathaus.

In sehr dringenden Fragen zu Einzelfällen ist das Bürgerbüro in der Schließzeit zu den gewohnten Öffnungszeiten per E-Mail an buergerbuero@sehnde.de und unter Telefon (0 51 38) 70 71 11 erreichbar. Zur Vereinbarung von Terminen für die darauffolgenden Wochen kann auch die Onlineterminvergabe genutzt werden. Diese ist auf www.sehnde.de/online-terminvergabe zu finden.

Terminvereinbarung möglich

Alle weiteren Terminvereinbarungen innerhalb des Rathauses blieben bestehen, dafür stünden die Fachdienste zur Verfügung, heißt es weiter. Sobald die Umstellung erfolgt ist, ist das Bürgerbüro spätestens ab Montag, 1. März, wieder wie gewohnt erreichbar.

Bislang ist in Sehnde die Kommunal-Software MESO im Einsatz, die in mehr als der Hälfte aller deutschen Meldebehörden genutzt wird und die auf die Anforderungen in den Fachdiensten zugeschnitten ist. Nun soll sie durch die webbasierte Nachfolgegeneration VOIS ersetzt werden, die als organisatorische Plattform die amtsübergreifenden Anforderungen von Bürgerämtern bündelt – von Einwohnermeldeangelegenheiten über das Gewerbe- und Erlaubniswesen bis hin zu Führerscheinanliegen.

Die steigenden Zugriffszahlen in Sehnde zeigten, dass der Bedarf wachse, heißt es bei der Stadt. Vom 1. Januar bis zum 12. Februar gab es allein im Bürgerbüro fast 6000 Zugriffe. Für die städtische Homepage wurden in dieser Zeit mehr als 251.000 Seitenaufrufe verzeichnet.

Gewerbeschalter geplant

Bürgermeister Olaf Kruse (SPD) kündigte darüber hinaus an, dass man den Service im Bürgerbüro nach der personellen Aufstockung im vergangenen Jahr für Gewerbetreibende noch weiter verbessern wolle. So soll Ende des ersten, spätestens Anfang des zweiten Quartals eine Art Gewerbeschalter eingerichtet werden, um Kunden etwa bei der Kfz-Anmeldung noch mehr Möglichkeiten zu bieten und Anfragen schneller bearbeiten zu können.

Von Oliver Kühn