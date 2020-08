Befinden sich archäologische Funde unter dem Baufeld für die beiden geplanten Sporthallen an der Chausseestraße in Sehnde? Die Stadt lässt derzeit den Boden für 33.000 Euro sondieren. Sehnde ist da leidgeprüft: Bei der Vorbereitung des Neubaugebiets Kleines Öhr waren vor drei Jahren Rennöfen aus der Eisenzeit entdeckt worden, was Erschließung und Vermarktung um Monate verzögert hatte.