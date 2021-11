Sehnde

Mit der Verschärfung der Corona-Regeln auf 2-G-plus brauchen immer mehr Menschen einen Schnelltest – doch in vielen Teststationen gibt es schon keine Termine mehr. In Sehnde bieten die Iltener Park-Apotheke und die Apotheke im Großen Freien Antigen-Schnelltests in dem im März eingerichteten Testzentrum im Alten Rathaus Ilten, Glückauf Straße 3, an. Anmeldungen sind telefonisch unter (0 51 32) 87930, im Internet auf iltener-park-apotheke.de oder per E-Mail an info@apotheke-ilten.de möglich. Öffnungszeiten sind montags bis sonnabends von 8.30 bis 11 Uhr und 17 bis 19 Uhr sowie sonntags von 11 bis 14 Uhr und nach Vereinbarung.

Die sogenannte Bürgertestung ist einmal in der Woche kostenlos. Das Bundesgesundheitsministerium hatte sie am 12. November aufgrund der drastisch steigenden Corona-Infektionen wieder eingeführt, nachdem sie erst im Oktober abgeschafft worden waren. Wer weitere Tests braucht, muss dafür im Schnitt 15 Euro aus der eigenen Tasche zahlen.

Teststation und Testzentrum im Aufbau

In Sehnde will nach Angaben der Stadt noch eine weitere Apotheke zeitnah eine Teststation aufbauen. Diese befinde sich gerade im Genehmigungsverfahren. Zudem sei auch ein Impfzentrum in Planung, die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren. Es könnte eventuell schon am Mittwoch (1. Dezember) in den Räumen der ehemaligen Eisdiele Cortina am Marktplatz in Sehnde eröffnet werden.

Von Oliver Kühn