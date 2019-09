Sehnde

Die Werbeaktionen der Stadtfeuerwehr trägt Früchte: Gleich 30 neue Einsatzkräfte gehören jetzt den Aktiven an. Allesamt hatten die Truppmann-1-Ausbildung durchlaufen – und die Prüfung am Ende auch bestanden. 2018 nahmen gerade einmal 15 Teilnehmer an der Ausbildung teil. Somit hat sich die Zahl innerhalb eines Jahres verdoppelt.

Der Grund: „Die Werbeaktionen der vergangenen zwei Jahre sind ein voller Erfolg“, bilanzierte Stadtfeuerwehr-Pressesprecher Tim Herrmann. Dazu gehörten die Werbung mit Schablonen, Löscheimern, Blumensamen sowie aktuell mit Schaufensterpuppen in Sehnde – und die haben sich gelohnt. „Seit Januar haben wir 34 neue Mitglieder gewinnen können“, sagte der Pressesprecher zufrieden.

Mit einer Schablone und knallgelber Farbe wirbt die Feuerwehr Müllingen-Wirringen für neue Mitglieder. Quelle: Stadtfeuerwehr Sehnde

Truppmann-1-Ausbildung dauert 80 Stunden

Eine neue Rekordzahl verzeichnete die Sehnder Stadtfeuerwehr auch bei der 80 Stunden dauernden Truppmann-1-Ausbildung. Bevor es allerdings zur Prüfung ging, mussten die sieben Frauen und 26 Männer, darunter auch drei Teilnehmer aus Ingeln-Osselse, Lehrte und der Werksfeuerwehr von Kali & Salz aus Ilten, eine achtwöchige Grundausbildung durchlaufen. Dabei wurden sie von Ausbildern in den Bereichen Rettung, Verhalten bei Gefahren, Verbrennungen und Löschen, Psychosoziale Unterstützung und Unfallverhütung geschult.

Die Geräte auf den Fahrzeugen lernten die Teilnehmer kennen. Außerdem erhielten sie eine Schulung in Erster Hilfe. Der praktische Unterricht umfasste den Löschangriff, den Einsatz mit Leitern, Rettung und Selbstrettung, Technische Hilfeleistung und die Brandbekämpfung mit Feuerlöschern, Schaum und Wasser.

Für alle gilt nun in den Ortsfeuerwehren, das Erlernte zu vertiefen und sich weiter mit dem Sprechfunkerlehrgang und der Atemschutzträgerausbildung fortzubilden. „Die Mitgliederwerbung der Stadtfeuerwehr hat somit Wirkung gezeigt“, äußerte Ausbildungsleiter Ralph Spannknebel auf den Teilnehmerrekord von 30 Einsatzkräften zufrieden.

Von Katerina Jarolim-Vormeier