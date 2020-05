Sehnde

Vor einigen Tagen hat ihr Anblick noch für Verwunderung gesorgt, und weder Sehndes Bauhof noch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt konnten sie zuordnen. Nun scheint das Rätsel jedoch gelöst zu sein: Die ramponierten Fahrräder und Einkaufswagen, die jüngst an einer Leitplanke an der Gretenberger Straße vor der Brücke über den Mittellandkanal lehnten, stammen sehr wahrscheinlich von sogenannten Magnetfischern. Diese angeln mit Starkmagneten nach Metall und hoffen, wertvolle Gegenstände wie etwa Münzen zu finden.

Magnetfischer waren anscheinend wohl auch in Sehnde am Werk. Das meint zumindest eine Anwohnerin. Sie hatte bei einem Spaziergang am Kanal eine Familie beim Magnetfischen beobachtet und diese auch auf ihr seltsames Treiben angesprochen. Die Angler erklärten der Frau, dass sie Metallmüll aus dem Kanal fischen und davon dann auch das Abfallunternehmen Aha in Kenntnis setzen würden. Die Frau gab sich mit der Aussage zunächst zufrieden.

Spaziergängerin macht Meldung

Nach der Veröffentlichung eines Berichts meldete sie sich jedoch beim Bauhof der Stadt Sehnde. „Wir haben die Räder und den Einkaufswagen daraufhin abgeholt und entsorgt“, berichtet Steffen Bartelt, Leiter der Bauhofs. Ob die gefundenen Gegenstände in dessen Bereich fallen oder dafür eventuell doch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt zuständig gewesen wäre, konnte auch nachträglich nicht geklärt werden. „Wir haben jetzt einfach reagiert“, sagt Bartelt.

Von Magnetfischern habe er immer mal wieder im Internet erfahren. In Sehnde ist dem Bauhofleiter so ein Fall allerdings noch nicht untergekommen. Fälle von Magnetfischen seien laut Frank Zapf, Leiter der Wasserschutzpolizei Hannover, in der jüngsten Zeit im Bereich des Mittellandkanals jedoch öfter vorgekommen. Die Bundesländer gingen damit unterschiedlich um. „ Magnetfischen ist in Niedersachsen zwar nicht verboten, aber mitunter gefährlich“, erklärt Zapf.

Vater und Sohne fischen Brandbombe aus Lindener Kanal

Erst Ende April hatten ein Vater und sein Sohn beim Magnetfischen eine Brandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg aus dem Lindener Stichkanal in Hannover gezogen. Sie hatten den Fund zunächst für einen harmlosen Auspuff gehalten und mit nach Hause genommen. Als sie den Gegenstand an der Luft reinigten, entzündete sich jedoch Phosphor. Vater und Sohn erlitten Verbrennungen und atmeten giftige Gase ein. Beide mussten ins Krankenhaus.

Neben Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg können am Grund des Kanals laut Zapf aber auch Beweismittel im Zuge eines Diebstahls, Tresore oder Schusswaffen gefunden werden. „Wer Dinge aus dem Wasser holt, deren Wert über dem Schrottwert liegt, muss die Polizei rufen oder das Fundbüro einschalten. Ansonsten könnte er sich der Unterschlagung von Fundstücken schuldig machen“, erklärt Zapf und nennt als Beispiele neue Fahrräder.

Bei den völlig verdreckten und ramponierten Drahteseln aus dem Sehnder Mittellandkanal handelte es sich für den Leiter der Wasserschutzpolizei aber eindeutig um Schrott.

Von Katja Eggers