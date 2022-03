Sehnde

Wie gehen Kinder mit dem Ukraine-Krieg um? Die Astrid-Lindgren-Grundschule in Sehnde hat dies im Unterricht thematisiert. „Die Kinder meiner Klasse haben sofort überlegt, wie sie helfen können“, sagt Susanne Reinert, Lehrerin der 2b. Viele Erwachsene könnten mit der Situation des Krieges, dem Leid der Menschen und dem Unrecht besser umgehen, wenn sie selbst aktiv würden: „Kindern geht es ähnlich.“ Schnell wurde eine Aktion ins Leben gerufen, um „Tüten der Hoffnung“ für ukrainische Kinder zu packen. Die Idee kam dermaßen gut an, dass nun die ganze Schule mitgemacht und rund 120 Tüten gefüllt hat.

Acht große Umzugskartons: Sam (von links), Marlene, Melody, Luis, Can, Imme und Jonte packen die Spenden im Mehrzweckraum zusammen. Quelle: Privat

Auch Geschwister machen mit

Viele Kinder schnappten derzeit Informationen über den Ukraine-Krieg auf und sähen die Bilder im Fernsehen und Internet, hat Reinert beobachtet. Ihre Grundschüler hätten sofort konkrete Ideen gehabt, was sie spenden wollten, wie Kuscheltiere, Spiele, Süßigkeiten und Buntstifte. „Als ich nach der Schule nach Hause kam, habe ich gleich meiner kleinen Schwester von der Not in der Ukraine erzählt“, sagt der siebenjährige Sam.

Danach hätten sie gemeinsam Spielsachen zusammengesucht, die sie spenden können. „Als wir unseren Eltern das gezeigt haben, hatte unsere Mutter Tränen in den Augen.“ Der neunjährige Rojen hatte gleich zwei Tüten mitgebracht, „weil meine Schwester auch unbedingt Kuscheltiere für andere Kinder spenden wollte“.

Im Kunstunterricht haben die Kinder außerdem Bilder gemalt, die ukrainischen Kindern Hoffnung geben sollen – „und sie vielleicht ein wenig trösten, wenn sie wissen, dass wir hier an sie denken“, erläutert Reinert den Hintergrund. „Die Kinder in der Ukraine verstehen ja gar kein Deutsch, deshalb habe ich mir für mein selbstgemaltes Bild Wörter wie Frieden, Ukraine und Russland vom Handy übersetzen lassen“, sagt die achtjährige Milena wie selbstverständlich.

Eine bunte Friedenstaube: Dies Bild hat der achtjährige Can gemalt. Quelle: Privat

Spenden gehen an ukrainische Gemeinde

In die Tüten kamen auch noch Hygieneartikel, zudem hätten einige Eltern noch zusätzlich haltbare Lebensmittel und Verbandszeug gespendet, und auch sei einiges an Geldspenden eingegangen. „Ich habe mit meiner Familie im Internet geschaut, was die Menschen in der Ukraine gerne essen“, sagt der neunjährige Arda. „Danach sind wir einkaufen gefahren und haben diese Lebensmittel gekauft, um sie zu spenden.“

Letztlich kamen acht große, mit Tüten voll gepackte Umzugskartons zusammen, dazu noch zwei große Tragetaschen mit Nudeln, Reis, Keksen sowie zwei große Tragetaschen mit Hygieneartikeln und ein Karton mit Verbandsmaterial. „Das Kollegium war überwältigt von der großen Spendenbereitschaft und die Kinder freuten sich riesig beim Anblick der vielen bunt gefüllten Tüten“, resümiert Reinert. Die gesamten Spenden gehen nun an die ukrainische Gemeinde St. Wolodymyr in Hannover.

Waffeln für den Frieden

Waffeln für den Frieden: Mit dieser Backaktion haben drei Iltener Jugendliche 200 Euro gesammelt. Quelle: Privat

Helfen wollten auch drei Jugendliche in Ilten. Sie hatten am Sonntag auf einem Hof im Strauchgarten spontan Waffeln gegen eine Geldspende von mindestens einem Euro gebacken – und innerhalb von nur eineinhalb Stunden waren 200 Euro für 70 Waffeln zusammengekommen. Je die Hälfte werden für Benzinkosten und Medikamente verwendet.