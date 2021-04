Bilm/Höver

Die Bilmer sind immer die ersten. Dass die Bürgerschützengesellschaft (BSG) den Reigen der Sehnder Schützenfeste eröffnet, hat mittlerweile Tradition. In diesem Jahr sollte die Sause eigentlich vom 7. bis zum 9. Mai steigen. Wegen der Corona-Pandemie hat sich der Verein nun jedoch wie schon im Vorjahr für eine Absage entschieden – und die Schützengesellschaft Höver zieht nach. Die Mitglieder hätten gern vom 28. bis 30. Mai gefeiert, nun hat der Verein das Fest abgeblasen.

„Die Corona-Verordnung lässt solche Feste nicht zu – und selbst, wenn sie erlaubt wären, würde sich das wegen der Hygienevorgaben viel zu schwierig gestalten“, sagt BSG-Chef Ralf Wencel. Schon im vergangenen Jahr fielen die Schützenfeste pandemiebedingt in Bilm und Höver aus. Dass nun wieder nicht gefeiert werden kann, schmerzt die Mitglieder sehr. „Uns fehlt einfach die Gemeinschaft – und wir brauchen auch dringend mal neue Könige“, sagt Wencel. Denn Bilms Majestäten sind bereits seit zwei Jahren im Amt.

Für dieses Jahr hatte der BSG-Vorsitzende bereits den Festwirt, die Platzbeschicker und den DJ angeheuert, allerdings unter Vorbehalt. Nun musste Wencel wieder absagen. Finanzielle Verluste seien damit jedoch nicht verbunden. Damit sich Bilms Schützen wenigstens einmal wieder sehen und hören können, denkt der Vorstand über alternative Aktionen wie einen Online-Frühschoppen oder eine Feier im kleinen Kreis im Herbst nach.

Schützen denken über Alternativen nach

Auch Hövers Schützen schauen sich nach Alternativen um. Ihr Vorsitzender Wolfgang Großmann möchte bei der nächsten Vorstandssitzung Vorschläge und Ideen von anderen Schützenvereinen sammeln. Denkbar wäre auch in Höver ein abgespecktes Fest, bei dem die Schützen unter sich bleiben und zu einem späteren Zeitpunkt rund ums Schützenheim feiern. „Aber was genau wir auf die Beine stellen, ist völlig offen.“

Beim Festessen war das Zelt 2019 noch proppenvoll. In diesem Jahr müssen die Höveraner darauf verzichten – das Schützenfest wurde abgesagt. Quelle: Katja Eggers (Archiv)

Großmann hatte schon einen Rahmenvertrag mit dem Festwirt abgeschlossen. Dieser hätte dann auch den Platz mit Fahrgeschäften beschickt. Die Einnahmen aus der Vermietung des Platzes brechen den Schützen nun weg. Da der Verein aber auch keine großen Ausgaben hat, rechnet der Schützenchef lediglich mit einem leichten Minus.

Vereine verzeichnen keine Austritte

Die Pandemie hatte der Schützengesellschaft Höver bei ihrem Schützenfest auch schon 2020 einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Könige sind seit 2019 im Amt – und wurden seinerzeit gebührend gefeiert. In diesem Jahr konnte hingegen nicht mal das beliebte Eierschießen stattfinden. Die Schießsportleiter verteilten die 600 Eier stattdessen am Gründonnerstag an Familien im Ort.

Ein schwacher Trost ist für Hövers und Bilms Schützen, dass es keine coronabedingten Austritte gibt. Die Bürgerschützen zählen derzeit 85 Mitglieder, in Höver sind es 190. „Ich hatte zwar gehofft, dass wir die 200er-Marke knacken, aber jetzt können wir froh sein, dass wir die 190 halten“, sagt Hövers Schützenchef Großmann.

Von Katja Eggers