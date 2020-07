Ilten

Die Iltener haben ein ganz besonderes Schützenfest hinter sich. Wegen der Corona-Krise wurde unter dem Motto „ Schützenfest@home“ im Internet und in den eigenen vier Wänden gefeiert. Ihre Häuser hatten die Iltener im Vorfeld aber dennoch mit Fahnen, Girlanden und Wimpeln dekoriert. Beim Fotowettbewerb „ Ilten schmückt sich“ wurde schließlich per Stimmabgabe das schönste Foto ermittelt. 290 gültige Stimmen wurden dabei abgegeben.

Vorgarten mit Ilten-Fahne und Wimpelkette: Mit diesem Foto hat sich Familie Schünemann beim Fotowettbewerb die meisten Stimmen gesichert. Quelle: Katja Eggers

Anzeige

84 Stimmen und damit der erste Platz und ein nagelneuer Grill gingen an Familie Schünemann. „Super, wir freuen uns“, sagte Melanie Schünemann. Sie hatte den Vorgarten ihres Hauses an der Hugo-Remmert-Straße mit bunten Wimpeln ausstaffiert, sich eine neue Ortsfahne von llten zugelegt und diese am Gartenzaun aufgehängt. Schünemann arbeitet in einer Kita. Sie vermutete, dass deshalb möglicherweise viele Eltern sowie ihre Kolleginnen abgestimmt und damit für den Sieg gesorgt hatten.

Weitere HAZ+ Artikel

Siegerehrung findet unter Corona-Vorgaben statt

Auf Platz zwei landete mit 37 Stimmen Familie Schenkemeyer aus der gleichen Straße. Bronze sicherte sich Familie Hoffmann aus dem Steinkamp mit 34 Stimmen. Insgesamt hatten 13 Familien an dem ungewöhnlichen Wettbewerb teilgenommen. Bei der Bewertung hatten einige auch einen Kommentar zu den Bildern hinterlassen. Die Beiträge reichten von „schick“ über „sehr einladend“ bis „sieht mega aus“. Sogar aus Burgdorf hatte jemand Grüße hinterlassen.

Familie Schenkemeyer schaffte es mit diesem Bild auf den zweiten Platz. Quelle: Katja Eggers

Anders als bei der Premiere des Wettbewerbs im Vorjahr durfte die Siegerehrung allerdings wegen der Pandemie diesmal nicht im Festzelt über die Bühne gehen. Schützen und Ortsrat hatten stattdessen ans Schützenhaus an der Hugo-Remmert-Straße geladen. Schützenchef Carsten Elges verkündete die Sieger unter freiem Himmel und unter den nötigen Sicherheits- und Hygienevorgaben. Für jede Familie gab es Beifall und einen Preis, darunter Gutscheine und Sektflaschen.

Einige Stimmen sind ungültig

Von den 290 gültigen Stimmen waren laut Elges 289 über die Homepage des Schützenvereins eingegangen. Eine einzige Stimme wurde als Zettel im Briefkasten abgegeben. Es hatte zudem einige ungültige Stimmen gegeben. So hätten etliche Teilnehmer mehrfach kurz hintereinander über die gleiche Mailadresse und vom gleichen Rechner abgestimmt. „Das war natürlich nicht im Sinne des Wettbewerbs, die Duplikate haben wir daher gelöscht“, erklärte der Schützenchef.

Iltens Ortsbürgemeisterin Gisela Neuse freute sich, dass der Wettbewerb und das „ Schützenfest@home“ auch in der Corona-Zeit so großen Anklang gefunden hatten. „Es hat geklappt, aber jetzt freuen wir uns auf das nächste Jahr“, sagte sie bei der Siegerehrung.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Katja Eggers