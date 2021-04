Sehnde

Nach Höver und Bilm haben nun auch Sehndes Schützen ihr großes Schützenfest abgesagt. Die Schützengesellschaft Sehnde von 1950 hatte nach dem coronabedingten Ausfall des Schützenfestes im vergangenen Jahr zunächst gehofft, in diesem Jahr vom 4. bis zum 6. Juni feiern zu können. Weil der Festwirt im vergangenen Jahr abgesprungen war, hatten sie für dieses Jahr im Juni ohnehin nur ein abgespecktes Schützenfest in Eigenregie am Vereinsheim an der Chausseestraße angepeilt, anstatt zentral vor dem Rathaus. Aber auch daraus wird nun nichts.

„Leider ist auch in diesem Frühjahr wenig vorhersehbar“, sagt Janina Behrens bedauernd, die Vorsitzende der Sehnder Schützengesellschaft. Als Veranstalter sei man aber für das Wohl der Mitglieder und der Gäste verantwortlich. Dieses könne in Zeiten der Pandemie aber nicht gewährleistet werden. Da es unter den aktuellen Umständen kein Schützenfest geben könne, habe sich die Schützengesellschaft entschlossen, das Fest abzusagen und es stattdessen auf das Wochenende vom 8. bis 10. Oktober zu verlegen.

Könige von 2019 noch immer im Amt

„Wir möchten dann die Ehrungen der besten Schützinnen und Schützen sowie die Pokal- und Preisverleihungen vornehmen und eventuell auch die Könige und Königinnen von 2021 proklamieren“, kündigt Behrens an. Denn noch sind die Majestäten von 2019 im Amt – dieses ausüben und mit Leben füllen konnten sie laut Behrens wegen Corona allerdings nicht. Neue Könige konnten noch nicht ermittelt werden, da der Schießbetrieb derzeit ruht.

Anfang Oktober wollen die Schützen nun eine Feier im kleinen Rahmen anbieten. Auf dem Vereinsgelände soll es dann Musik, gute Gespräche, Gegrilltes und Getränke geben. Die Schützengesellschaft hofft, dass der Einladung auch viele Mitbürgerinnen und Mitbürger folgen und die Pandemie bis dahin in beherrschbaren Bahnen verläuft.

Von Katja Eggers