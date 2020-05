Höver

In der Diskussion um eine mögliche Bebauung des Schützenplatzes in Höver hat sich nun auch Ortsbürgermeister Christoph Schemschat ( SPD) an die Öffentlichkeit gewandt. Die Art und Weise, wie mit bestimmten Sachständen und Informationen politisch umgegangen werde, bereite ihm Kopfschmerzen, schreibt er in seinem offiziellen Infobrief: „ Stimmungsmache und ein Aufwiegeln bestimmter Interessengruppen ist meiner Meinung dabei nicht zielführend.“ Schemschat macht sich darin etwa Gedanken, ob nicht der Mehrzweckplatz ein Alternativstandort für ein Volks- und Schützenfest sein könnte. Unterdessen will AfD-Ratsherr Wolfgang Ostermeyer als beratendes Mitglied im Ortsrat Höver eine Resolution zum Erhalt des Schützenplatzes einbringen.

Namen nennt Schemschat in seinem Schreiben nicht, doch sind damit offensichtlich seine Stellvertreterin, die CDU-Ratsfrau Elisabeth Schärling, die den Vorgang mit einer Anfrage im Rat öffentlich gemacht hat, sowie der Realverband Höver als Eigentümer einer Teilfläche gemeint. Ein ortsansässiges Unternehmen habe lediglich bei der Stadt angefragt, ob der Schützenplatz an der Bilmer Straße zum Verkauf stünde, um dort für weit weg wohnende und pendelnde Mitarbeiter Wohnraum zu schaffen, schreibt Schemschat. Diese Anfrage habe die Verwaltung an den Realverband weitergeleitet: „Diese Anfrage hat für ordentlich Aufruhr gesorgt, als einer der Eigentümer damit an die Öffentlichkeit gegangen ist“ – also der Realverband.

Ortsbürgermeister will objektiv sein

Als Mitglied und ehemaliger Vorsitzender der Schützengesellschaft Höver, der nicht nur in der Schützenstraße wohne und in der Schützengesellschaft Höver aufgewachsen sei, könne er bei der Debatte nicht objektiv bleiben, sondern sei „auch emotional davon berührt“: „In meiner Funktion als Ortsbürgermeister habe ich jedoch den Anspruch, allen Interessengruppen im Ort gerecht zu werden und jegliche Ideen, Anfragen und Vorhaben objektiv zu betrachten.“ Er wertschätze das Engagement der Vereine, wolle sich aber auch für Bürger einsetzen, die nicht in Vereinen organisiert sind.

Alternative diskutieren

Und es gebe noch eine weitere Seite. Um den Haushalt der Stadt zu sichern, sei die Stadt auch auf die Gewerbetreibenden angewiesen und müsse deren Interessen abwägen. Er habe sich deshalb selbst Fragen zu der gesamten Diskussion gestellt und fordert die knapp 1900 Höveraner auf, es ihm gleich zu tun: Etwa, ob nur auf der derzeitigen Fläche ein „unbeschwertes und harmonisches Schützenfest“ gefeiert werden oder der mit Unterstützung der Vereine entstandene Mehrzweckplatz nicht eine Alternative für ein Volksfest sein könne.

Schemschat gibt zudem zu bedenken, ob nicht der Zuzug neuer Familien auch bei der Mitgliedergewinnung der örtlichen Vereine helfen könnte. Und: Wie werde sich das Volks- und Schützenfest in den nächsten fünf bis zehn Jahren aufgrund der überwiegend älteren Mitglieder entwickeln? Darüber hinaus fragt der Ortsbürgermeister ganz offensiv, wie die Reaktionen ausgefallen wären, ginge es um eine Seniorenwohnanlage für Höveraner oder eine Nahversorgung mit Wohnungen im Obergeschoss.

Ratsherr bringt Resolution zum Erhalt ein

Als beratendes Mitglied im Ortsrat hat der höversche AfD-Ratsherr Wolfgang Ostermeyer jetzt einen Antrag an das Gremium vorgelegt: „Der Ortsrat Höver setzt sich für die Erhaltung des Schützenplatzes in Höver als funktionierender Festplatz in der Nähe des Schützenheimes ein. Die Stadt Sehnde und der Realverband Höver werden aufgefordert, diesen innerörtlichen Festplatz zu erhalten“, heißt es darin unter Punkt eins. Außerdem soll die Stadt in Zukunft vor einer möglichen Bebauung mit dem Ortsrat und den Vereinen eine einvernehmliche Lösung herstellen. „Höver braucht einen ortsnahen Festplatz, der von den Vereinen und der Bevölkerung sinnvoll genutzt werden kann“, schlägt Ostermeyer in der Resolution vor. Die nächste Sitzung des Ortsrats ist Ende Juni oder Anfang Juli.

Im vergangenen Jahr wurde auf dem Schützenplatz noch ausgelassen gefeiert – in diesem Jahr fällt das Volksfest aus. Quelle: Katja Eggers (Archiv)

Wie gut der Festplatz beim Schützenfest wirklich besucht ist, hätte man ursprünglich an diesem Wochenende feststellen können – doch die vom 22. bis 24. Mai geplante Sause hatte der Verein aufgrund der Corona-Krise bereits Ende März abgesagt.

Von Oliver Kühn