Höver

Es war eine schwere Geburt. „Die Situation des Schützenplatzes verfolgt mich noch immer“, gibt Hövers Ortsbürgermeister Christoph Schemschat ( SPD) zu. Auch wenn die Fraktionen von CDU und SPD im Ortsrat sich jetzt geeinigt haben, sei das Thema Schützenplatz noch immer schwierig und mit vielen Emotionen verbunden, berichtet Schemschat. Mit dem gefundenen Kompromiss soll der Schützenplatz zwar als solcher erhalten bleiben, aber auch bepflanzt werden.

Viel Unruhe im Vorfeld

Die Nachricht, dass die Stadt ihre Hälfte des Schützenplatzes an einen örtlichen Investor für Wohnungsbau verkaufen würde, hatte im Mai für reichlich Unruhe im Ort gesorgt – zumal diese für Pendler sein sollten. Der Realverband als zweiter Eigentümer hatte einen Verkauf von vornherein kategorisch abgelehnt. Und die Schützen fürchteten um ihr traditionelles Schützenfest.

Der Verein sei dann von Wohngebieten „umzingelt“, und mögliche Beschwerden über Lärmbelästigung könnten den Schießbetrieb sowie Veranstaltungen wie die Bürgerabende gefährden, hieß es. Eine Verlegung an den Ortsrand könnte das Aus für das Traditionsfest bedeuten. Auch die Heimatbundgruppe Sehnde sprach sich gegen eine Bebauung aus. Es gab eine Protestaktion der Schützen auf dem Platz, und der Bürgermeister sprach von Stimmungsmache.

Der gefundene Kompromiss sieht vor, den Schützenplatz Höver zu erhalten.. Quelle: Oliver Kühn

Dann legte die SPD-Fraktion den Vorschlag nach einem extensiv genutzten Schützenplatz auf den Tisch. Dazu gehört eine Wildwiese, die sich weitgehend selbst überlassen bleibt, nur zum Schützenfest abgemäht und anschließend wieder bepflanzt wird. Eigentlich sollte dieser Vorschlag den Höveranern die Angst nehmen, doch stattdessen löste die Idee eine Welle der Empörung aus. „Als Bürgermeister muss ich schauen, dass ich alle Interessen berücksichtige“, sagt Schemschat. „Aber das Thema hat mich wirklich geschafft.“

Der gefundene Kompromiss sieht nun vor, den Schützenplatz zu erhalten. Der Ortsrat will schauen, wo eine wilde Bepflanzung möglich ist. Auch die Marktintervalle auf dem Schützenplatz sollen zukünftig reduziert werden, sagt Schemschat. Von großen Vorgaben habe man jedoch abgesehen, es gehe nun darum, den Schützenplatz möglichst neutral zu gestalten, erläutert der Ortsbürgermeister.

Ärger über Lehrschwimmbecken

Außer dem Schützenplatzkompromiss stimmten die Fraktionen des Ortsrates auch über das Investitionsprogramm bis 2023 ab. Bis dahin sollen beispielsweise die Sanierungsarbeiten des Lehrschwimmbeckens fertig sein. „Seit 2009 ist das Lehrschwimmbecken im Sanierungsplan. Dass die Arbeiten bis heute nicht abgeschlossen sind, ärgert uns sehr“, kritisiert Schemschat.

Das Investitionsprogramm, also die Wünsche des Ortsrates für Höver, sieht außerdem die Erschließung eines Neubaugebiets in Richtung Bilm vor. Die Gespräche seien bereits fortgeschritten und das Gelände verkauft, sagt Schemschat. In dem Neubaugebiet soll auch ein neues Familienzentrum integriert werden, um die bereits bestehenden Kindertagesstätten zu entlasten, so der Ortsbürgermeister. Einen Kostenplan gebe es noch nicht, aber der Investor stehe bereits fest: Das Bauunternehmen Fischer-Bau aus Laatzen werde die Grundstücke verwalten.

Von Leona Passgang