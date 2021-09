Evern

Im vergangenen Jahr hatte der Schützenverein Evern sein Schützenfest wegen der Corona-Pandemie komplett absagen müssen. Doch zwei Jahre hintereinander? Das kam für den Verein nicht infrage, der deshalb nun ganz ungewöhnlich ein „kleines Schützenfest“ organisiert hatte. Gefeiert wurde coronagerecht auf dem Dorfplatz, und es gab sogar einen Umzug durchs Dorf zur Proklamation der Könige und der Pokalsieger mit anschließendem Scheibenaufhängen. Die neue Königin ist Karin Schrader. An ihrer Seite sind König Christian Grefe und Volkskönig Wilhelm Rampenthal. Lichtpunktkönig wurde Jan Kullick, und Jugendschützenkönig kann sich Konstantin Kappei nennen.

Der Jubiläumspokal ging am Thomas Goldbeck, der Sparkassenpokal an Rüdiger Kullick und der Seniorenpokal an Peter Dornheim. Zum Festakt der Fahnenweihe und der Ehrungen langjähriger und verdienter Mitglieder konnte die Vorsitzende Eleonore Bumcke auch den Vizepräsidenten des Kreisschützenverbandes Burgdorf, Edmund Potratz, begrüßen. Für ihre 50-jährige Mitgliedschaft wurden Rüdiger Kullick, Karl-Heinz Aue und Renate Kappei geehrt, für 25 Jahre Christel Lehr, Peter Dornheim und Bernd Richter.

Ehrennadeln für zehn Mitglieder

Darüber hinaus wurden Ehrennadeln für besondere Verdienste an Andrea Rampenthal, Thomas Goldbeck, Lothar und Ellen Brause, Christian Grefe, Bernd Schäfers-Nolte, Heiner Ohle, Hannelore und Peter Dornheim sowie Rüdiger Klinge verliehen. Schießportleiter Heinrich Klinge erhielt zudem ein Präsent als Dank für sein Engagement. Nach den Ehrungen wurde die neue Fahne von der Vereinsjugend vom Schützenhaus auf den Dorfplatz getragen. Dabei wurde die alte und neue Fahne übereinandergelegt – damit symbolisch der Geist der alten Fahne auf die neue übergeht.

