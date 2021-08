Sehnde

Die Stadt Sehnde prescht voran und investiert in mobile Raumluftfiltergeräte für Schulen. Ab nächster Woche werden die Grundschulen und die 5. und 6. Klassen der Kooperativen Gesamtschule damit ausgestattet.

Filtergeräte so groß wie ein Papierkorb

„Ziel ist es, unsere Schüler und Lehrer optimal vor Corona-Infektionen zu schützen“, sagt Bürgermeister Olaf Kruse (SPD). Die Klassenstufen 1 bis 6 habe man ausgewählt – weil diese Altersgruppe noch nicht für Impfungen infrage komme und damit nicht so gut geschützt sei, so Kruse.

Zusammen mit seinen Stellvertretern Ralf Marotzke (CDU) und Gisela Neuse (SPD) hat Kruse deshalb Anfang August eine Eilentscheidung über die Anschaffung der Raumluftfiltergeräte getroffen. Der städtische Fachdienstleiter Wolfgang Bruns und sein Team haben sich ausführlich mit dem Thema beschäftigt und sogar Testgeräte angeschafft und ausprobiert. Die Raumluftfiltergeräte seien etwa so groß wie ein Papierkorb und bräuchten lediglich einen Stromanschluss. Zudem habe man darauf geachtet, dass sie leise sind, so Bruns.

Stoßlüften ist weiterhin notwendig

Die Raumluftfilter sollen das von der Landesregierung vorgeschriebene Stoßlüften aber nicht ersetzen. Die Luft werde zwar gereinigt, aber nicht komplett ausgetauscht, erklärt Bürgermeister Kruse. Zudem haben die Geräte eine Warnfunktion. Dabei werde angezeigt, wenn zu viel CO2 in der Raumluft sei. Weiterer Vorteil: Die Geräte sind einfach zu handhaben.

Laut Fachdienstleiter Wolfgang Bruns sind die mobilen Geräte für Sehnde aktuell die beste Variante, um die Sicherheit im Unterricht an den Schulen auch in diesem Herbst und Winter möglichst lange zu gewährleisten. Ab Montag, 30. August, sollen sukzessive Klassen- und Fachräume mit den neuen Geräten ausgestattet werden. Die ersten 17 sind schon da. Weitere sollen Anfang Oktober folgen. Insgesamt hat die Stadt 86 Geräte geordert. Kostenpunkt: 70.000 Euro.

Politiker loben tatkräftiges Vorgehen der Stadtverwaltung

Wie viele andere Kommunen hat die Sehnder Stadtverwaltung vor der Anschaffung diverse Förderprogramme geprüft. Das Förderprogramm des Landes sei nicht in Frage gekommen, weil es noch nicht konkretisiert sei.

Das Programm des Bundes wiederum beinhalte große bautechnische Veränderungen an den Gebäuden und lasse sich daher vor 2022 nicht umsetzen, erklärt Fachdienstleiter Bruns. „Diese Zeit haben wir nicht. Wir möchten auch in der anstehenden kalten Jahreszeit ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleisten“, erklärt Bürgermeister Olaf Kruse.

Daher habe man sich unbürokratisch für die mobile Lösung entschieden. Schon jetzt sei die Nachfrage bei den Geräten, die sich vor allem in Krankenhäusern bewährt haben, riesig. Es gibt Lieferzeiten von mehreren Wochen. „Es ist gut, dass wir so früh gehandelt haben“, sagt Kruse.

Das bestätigt auch sein Stellvertreter Ralf Marotzke von der CDU: „Ich freue mich, dass hier alle an einem Strang gezogen haben. Das sind wir unseren Kindern und insbesondere den Eltern schuldig.“ Auch Sepehr Sardar Amiri (CDU), Vorsitzender des Schulausschusses, lobt die Entscheidung: „Ich freue mich über das tatkräftige Handeln in Sehnde und danke der Verwaltung.“

Mobile Raumluftfilter könnten später auch in andere Gebäude

Die Stadt Sehnde denkt auch über fest installierte Anlagen nach, die der Bund fördert. Über solche Umbauten und die damit verbundene Teilnahme an dem Förderprogramm des Bundes soll demnächst die Sehnder Politik entscheiden. „Falls wir die mobilen Raumluftfilter in den Schulen irgendwann nicht mehr brauchen, können wir sie in anderen städtischen Gebäuden einsetzen“, sagt Kruse.

Von Patricia Oswald-Kipper