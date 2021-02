Wassel

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der Rethener Straße in Wassel (B 443) sind am späten Montagvormittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Ortsdurchfahrt ist derzeit in beide Richtungen voll gesperrt. Nach Angaben einer Sprecherin der Polizeidirektion Hannover ist nach ersten Erkenntnissen gegen 11 Uhr offenbar ein älteres Ehepaar mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem anderen Fahrzeug kollidiert. Über die Unfallursache und die Schwere der Verletzungen der beiden Personen gebe es derzeit noch keine Informationen, teilte die Sprecherin mit. Der Verkehrsunfalldienst sei bereits vor Ort.

Die Meldung wird nach Eingang weiterer Informationen aktualisiert.

Von Oliver Kühn