Sehnde

Sehnde hat einen neuen Hallenwart. Der bisherige Schwimmmeister des Waldbads Sehnde, Peter Lindemann, kümmert sich künftig auch um die Sporthallen in der Feldstraße und in naher Zukunft um das neue Sportzentrum in der Chausseestraße. Außerdem sorgt er für Ordnung und Sicherheit in der Sportanlage am Trendelkamp. Seit 2016 ist er bereits für die Stadt tätig und beaufsichtigt im Sommer die Schwimmerinnen und Schwimmer im Freibad.

Peter Lindemann ist auch Schwimmmeister im Waldbad Sehnde. Quelle: Antje Bismark (Archiv)

Lindemann ist 51 Jahre alt und vor nicht allzu langer Zeit nach Sehnde umgezogen. Von Beruf ist er eigentlich Sport- und Schmerztherapeut. Er war zudem lange Zeit Vorsitzender in einem der größten Vereine Hannovers, weshalb er den Vereinsbetrieb bestens kennt und die Hallenwartung für ihn nichts Neues ist.

Trotz der Schließungen der Hallen hat Lindemann viel zu tun. Er fungiert als Ansprechpartner für alle Nutzerinnen und Nutzer der Halle, seien es Lernende, Lehrende oder die Hausmeister der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Sehnde. Mit seinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Rathaus und vom städtischen Baubetriebshof hält er die Materialien und Geräte der Anlagen in Stand. Stehen Termine mit Fremd- und Fachfirmen auf dem Plan, empfängt er deren Mitarbeiter und kontrolliert die Bauarbeiten. Im Sommer gibt er im Waldbad Kurse in Aquafitness.

Auch im Winterdienst aktiv

In den Monaten seit Ausbruch der Pandemie ist zuletzt nicht viel Sport in den Hallen betrieben worden. Dennoch überprüft Lindemann die Hallen bei regelmäßigen Rundgängen auf Mängel. „Den Spaß an der Arbeit habe ich in dieser Zeit nicht verloren“, sagt der 51-Jährige. Im Februar habe er viel Schnee schippen müssen, denn auch der Winterdienst falle in seinen Aufgabenbereich. In Zukunft freut sich der neue Hallenwart auf mehr Kontakt mit den sportlichen Bürgerinnen und Bürgern Sehndes. Und im Sommer können ihn dann alle wieder auf seinem Rettungsschwimmer-Hochsitz im Waldbad sitzen sehen.

Von Niklas Borm