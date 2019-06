Rethmar

Das war ein heftiger Zusammenstoß: Als eine 32-jährige Autofahrerin am Sonntagmittag kurz vor 12 Uhr mit ihrem Seat Alhambra in die Gutsstraße in Rethmar einbiegen wollte, übersah sie nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte einen Porsche Cayenne, dessen 54-jähriger Fahrer in Richtung Hauptstraße unterwegs war. Als die beiden Fahrzeuge aufeinander prallten war die Wucht so groß, dass der Seat gegen einen am Straßenrand geparkten VW Sharan geschleudert wurde. An allen Fahrzeugen entstand dadurch ein erheblicher Sachschaden – sowohl der Seat als auch der Porsche waren laut Polizei nicht mehr fahrbereit. Die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt. Verletzt wurde aber niemand.

Von Oliver Kühn