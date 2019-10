Sehnde

Ein Fest für Genießer feierte die Stadt Sehnde am Wochenende auf der Mittelstraße. Mehrere Street Food-Stände hatten dort ihre fahrbaren Verkaufsstände aufgebaut, um beim ersten Street Food Open Air Festival Essen unter freiem Himmel zu servieren.

Eine Wiederholung des Festivals ist noch offen

Im Angebot waren für die Besucher Burger, Falafel, Pommes, Burritos, Pulled Pork bis hin zu Currywürsten und Kaffee. Vor allem am Sonnabend hätten „die Leute vor den Essensständen Schlange gestanden“, sagte Otfred Schreek. Der Vorsitzende der Interessengemeinschaft Sehnde (IGS) zeigte sich durchaus zufrieden mit dem anwesenden Besucherandrang. Ob es eine Wiederholung im nächsten Jahr geben werden, hielt er allerdings offen: „Darüber haben wir uns noch keine Gedanken gemacht.“

Street-Food-Verkäufer sind mit Besucherandrang zufrieden

Zumindest die Street Food-Verkäufer könnten sich ein erneutes Festival in Sehnde gut vorstellen – auch wenn am Sonntag das wechselhafte Wetter weniger Besucher durch die Innenstadt schlendern ließ. Ertan Kurt-Bogan und Vicky Schmider, die an ihrem Verkaufsstand Burritos verkauften, waren jedenfalls ebenso zufrieden wie Schreek. Sie waren extra aus Bremen angereist und genossen die entspannte Atmosphäre, die anders als in großen Städten sei.

Vicky Schmider und Ertan Kurt-Bogan verkaufen in ihrem Imbisswagen drei verschiedene Burrito-Varianten. Quelle: Laura Beigel

„Wir würden auf jeden Fall noch einmal wiederkommen“, sagten Julia, Mascha und Louisa, die sich gemeinsam auf dem Street Food Open Air Festival verabredet hatten. Schon die ersten Stände hatten es ihnen angetan und so genossen sie auf dem Marktplatz Spezialitäten wie Burger und Käsepommes. „Ich bin das erste Mal auf einem Street Food Festival“, sagte Mascha, „und ich finde es sehr gut.“

„Schrotti“ sorgt auf dem Marktplatz für Stimmung

Abgerundet wurde das Festival am Sonntag von einem verkaufsoffenen Sonntag, an dem einige der anliegenden Geschäfte ihre Türen öffneten. Für die musikalische Begleitung sorgte an diesem Tag der Bordingenieur Udo Scharnitzki alias „Schrotti“. Aus schrottreifen Materialien wie Flaschenöffnern, Konservendosen und Glasflaschen hat sich der in Mönchengladbach lebende Musiker die größte Ein-Mann-Kapelle der Welt gebastelt. Das Besondere: Alle Instrumente werden von Scharnitzki gleichzeitig gespielt. So kam auch der musikalische Genuss beim Festival nicht zu kurz.

Aus Schrott hat Udo Scharnitzki - besser bekannt als Schrotti - die größte Ein-Mann-Kapelle der Welt gebaut. Quelle: Laura Beigel

Von Laura Beigel