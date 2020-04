Sehnde

Die Stadt Sehnde will im Mai ihre politischen Sitzungen trotz Einschränkungen durch die Corona-Pandemie fortführen. „Wir haben glücklicherweise wichtige Entscheidungen noch vor dem Beginn der Corona-Pandemie fällen können“, sagt Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse. Wegen der Pandemie hatte die Stadt im März alle politischen Sitzungen bis Ende April abgesagt.

Nun soll aber das politische Leben in Sehnde wieder langsam anlaufen. Bereits am 4. Mai will der Verwaltungsausschuss im Ratsssaal zusammenkommen. Dort können laut Bürgermeister Olaf Kruse die erforderlichen Abstände unter den elf Ausschussmitgliedern gut eingehalten werden.

Anzeige

Ratssitzung wird in die Mensa der KGS verlegt

Die für den 7. Mai geplante Ratssitzung muss allerdings in die Mensa der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) verlegt werden. Dieser Raum ist bedeutend größer als der Ratssaal, die 34 Ratsfrauen und Ratsherren können dort in Abständen von 1,5 Metern gemeinsam tagen. Für Bürgermeister Olaf Kruse ist klar, dass auch die Öffentlichkeit an den politischen Sitzungen beteiligt werden soll. Wie das gehen kann, ist allerdings noch unklar. „Wir sind dazu noch in Beratungen“, sagt Kruse. Er empfiehlt jedoch, alle Anliegen oder Anfragen vor den Sitzungen schriftlich an die Verwaltung zu richten. „Wir wollen möglichst große Zusammenkünfte und Menschenaufläufe verhindern – denn das ist ja auch der Sinn der Verordnung“, so Kruse.

Weitere HAZ+ Artikel

Genug Abstand: Im Saal der Mensa der KGS Sehnde soll die nächste Ratssitzung am 7. Mai stattfinden. Quelle: Kai Knoche (Archiv)

Von Fall zu Fall werde nun überlegt, ob Ausschuss- oder Ortsratsitzungen wirklich notwendig seien oder ob es andere Möglichkeiten der Entscheidungsfindung gebe, sagt Kruse. Wie die Ortsratssitzungen in Zukunft abgehalten werden könnten, ist noch nicht so ganz klar. „Zurzeit ist da ja kein Bedarf, weil vorwiegend noch Ortsbegehungen stattfinden“, sagt Kruse. Über Online-Sitzungen werde dabei noch nicht nachgedacht. „Wenn Zusammenkünfte der Ortsräte wirklich nötig sind, so könnten diese auch im Ratssaal oder in Feuerwehrhäusern stattfinden“, sagt Kruse.

Auch politische Parteien treffen sich wieder

Diese städtischen Räume werden auch die politischen Parteien in Zukunft verstärkt nutzen können, um sich zu beraten und abzustimmen. Bereits am 30. April findet die Fraktionssitzung der CDU-FDP-Gruppe im Ratssaal statt. Am selben Tag trifft sich die Gruppe aus SPD und Grünen in der Mensa der KGS.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 8 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch:

Corona-Virus: Stadt schließt das Rathaus

Von Patricia Oswald-Kipper